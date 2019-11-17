رياضة | ماني يوجه رسالة لصلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماني يوجه رسالة لصلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب السنغالي ساديو ماني مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بالتواجد داخل قلعة الريدز، تحت قيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني.

وأكد ماني، أنه تطور بشكل كبير داخل قلعة الريدز، منذ إنتقاله من ساوثهامبتون، كما يعمل على التطور كل عام وممارسة تسجيل العديد من الأهداف".

وقال ماني في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول "التطور الكبير الذي أصابني وزملائي جاء نتيجة عمل المدير الفني يورجن كلوب مع الفريق خلال الفترة الماضية".

وأوضح "يمكن للجميع أن يرى بوضوح ما قام به كلوب للفريق والمدينة، والجودة والقدرة الكبيرة التي يتمتع بها كمدير فني".

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وأردف "كلوب يملك دائمًا الكلمات والأشياء الصحيحة المناسبة لقيادة الفريق، وكيفية التعامل معه، وانا دائمًا أثق في تأثيره وقيادته لنا".

وتولى يورجن كلوب تدريب ليفربول بداية من 2015، ليتمكن من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، والمنافسة بشكل شرس على لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي مع مانشستر سيتي، ليفقد اللقب بفارق نقطة وحيدة في الجولة الأخيرة.

كما أعرب اللاعب السنغالي عن سعادته باللعب مع لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي بالإضافة إلي اللاعب الدولي البرازيلي فيرمينو.

وأكمل، "دائما ما أقول أن العمل معهم يصبح أسهل بالنسبة لي أعتقد أنني محظوظ للغاية للعب بجانب ‎محمد صلاح و فيرمينو هؤلاء لاعبين رائعين، أي لاعب سيلعب معهم سيستمتع لأنهم جيدين للغاية و يجعلون كل شئ أسهل لذا فأنا أستمتع باللعب بجانبهم".‎

وأضاف ماني: جميعنا من جنسيات مختلفة و لغتنا الأم مختلفة لكنني أعتقد أن كرة القدم بمثابة "لغة" عالمية و يمكن للجميع التحدث بها الأمر نفسه مع مو، وبوبي وأنا كذلك".