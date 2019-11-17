رياضة | التشكيل المتوقع لمواجهة البرتغال ولوكسمبورج اليوم بتصفيات يورو 2020

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يحل اليوم منتخب البرتغال ضيف ثقيل على منتخب لوكسمبورج فى لقاء سيقام على ملعب جوسيه بارثال، ضمن مباريات الجولة التاسعه من تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، فى لقاء سيقوده الحكم خيسوس جيل مانزانو، فى مباراة قوية يسعى فيها رفقاء كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى والأسطورة البرتغالية فى الفوز وصدارة المجموعه بالتصفيات.

ويحمل منتخب البرتغال لقب بطولة كأس الأمم الأوروبية، بعدما توج بها عام 2016 بعد الفوز فى نهائى البطولة على منتخب فرنسا بهدف دون رد.

موعد مباراة البرتغال ولوكسمبورج بتصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020

يستضيف منتخب لوكسمبورج منتخب البرتغال اليوم الأحد ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، فى تمام الرابعه عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية والسادسه بتوقيت الإمارات والثالثة عصرا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ولوكسمبورج بتصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020

يحل اليوم منتخب البرتغال ضيف ثقيل على منتخب لوكسمبورج ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، فى تمام الرابعه عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية والسادسه بتوقيت الإمارات والثالثة عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات تصفيات اليورو.

التشيكيل المتوقع لمنتخب البرتغال أمام لوكسمبورج

حراسة المرمى : باتريسيو

خط الدفاع : بيريرا، فونتى، دياز، روي

خط الوسط : نيفيز، فيرنانديز

خط الوسط المهاجم : بيزى، سيلفا، كريستيانو رونالدو

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خط الهجوم : باسينيسيا

ترتيب المجموعة قبل مباراة البرتغال ولوكسمبورج

أوكرانيا 19 نقطة وتأهلت لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020

البرتغال 14 نقطة

صربيا 13 نقطة

لوكسمبورج 4 نقاط

لتوانيا نقطة.

وكان منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو فاز المباراة الماضيه على منتخب ليتوانيا بسداسيه دون رد سجل كريستيانو رونالدو ثلاث أهداف هاتريك بينما سجل كل من بيرناردو سيلفا وبيزى وباسينسيا هدف لكل منهم، بينما منتخب لوكسمبورج خسر اللقاء الماضي أمام صربيا بثلاثيه مقابل هدفين.

تاريخ لقائات منتخب البرتغال مع منتخب لوكسمبورج

تقابل المنتخبين تاريخيا فى 13 مباراة فاز من خلالهم المنتخب البرتغالى فى 12 مباراة وخسر مباراة وحيدة فقط.

ويسعى منتخب البرتغال للصعود للبطولة رسميا رفقة منتخب أوكرانيا متصدر المجموعة والذى صعد رسميا لنهائيات اليورو العام القادم.