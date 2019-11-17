رياضة | هازارد يحقق رقم قياسي رفقة بلجيكا خلال مواجهة روسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يحقق رقم قياسي رفقة بلجيكا خلال مواجهة روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل البلجيكي إيدين هازارد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، تاريخ بلاده عقب إنتهاء مباراة بلجيكا ضد روسيا، بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية 2020.

ونجح هازارد، في قيادة منتخب بلاده للفوز على روسيا، برباعية مقابل هدف بالمباراة التي أقيمت مساء أمس السبت في العاصمة موسكو، ضمن مباريات الجولة التاسعة لدور المجموعات.

وسجل ثورجان هازارد الشقيق الثاني لإيدين بهدف التقدم، ثم أضاف إيدين هازارد هدفين متتاليين، قبل أن يختتم روميلو لوكاكاو، الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في المباراة.

وأصبح إيدين هازارد الهداف الثاني في تاريخ المنتخب البلجيكي، بعد تسجيله هدفين في مباراة روسيا، بعدما سجل 32 هدفا في مسيرته الدولية.

ويعد روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، الهداف التاريخي الأول للمنتخب البلجيكي، بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى 52 هدفا بمسيرته.

وأنهى المنتخب البلجيكي الشوط الأول متقدمًا 3 / صفر، حيث تقدم ثورجان هازارد في الدقيقة 19 ، قبل أن يضيف شقيقه إدين الهدف الثاني في الدقيقة 32، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثالث في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 71 سجل روميلو لوكاكو الهدف الرابع للمنتخب البلجيكي، قبل أن يسجل جورجي ديجيكيا هدف تقليص الفارق للمنتخب الروسي في الدقيقة 79.

ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى 27 نقطة ليتصدر المجموعة، بفارق ست نقاط عن المنتخب الروسي صاحب المركز الثاني.

وجاءت أول الفرص الخطيرة للمنتخب الروسي في الدقيقة السادسة حيث لعب يوري زيركوف كرة عرضية، وجهها المهاجم أرتيم دزيوبا بضربة رأس لكنها مرت إلى جانب القائم الأيمن للحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وجاء الرد البلجيكي في الدقيقة 17 عن طريق مهاجمه روميلو لوكاكو، الذي وجه ضربة رأس لمرمى الحارس البرازيلي الأصل جويلرمو، لكن الأخير تألق في ابعاد الخطر عن مرماه.

وجاءت أول أهداف المباراة للمنتخب البلجيكي ،عن طريق ثورجان هازارد، الذي تسلم تمريرة من شقيقه إدين ليسدد كرة في أعلى شباك الحارس جويلرمو، ليتقدم فريقه بالهدف الأول في الدقيقة 19.

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وكاد إدين هازارد أن يسجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده، حينما توغل داخل منطقة جزاء الفريق الروسي مرواغًا المدافع ماريو فيرنانديز، ليسدد كرة قوية جدًا تصدى لها جويلرمي بصعوبة في الدقيقة 28 .

ونجح هازارد في تعويض الفرصة التي أضاعها، ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 32، حينما تسلم كرة داخل منطقة الجزء من لوكاكو، ليسددها مباشرة في شباك جويلرمو ليعلن تقدم فريقه بهدفين.

وفي الدقيقة 34 تصدى كورتوا لتسديدة قوية من اللاعب أوزيوف الذي حاول تسجيل هدف تقليص الفارق للمنتخب الروسي، لكن دون جدوى.

وواصل المنتخب البلجيكي سيطرته على المباراة، حيث انفرد كيفن دي بروين بالمرمى الروسي، ليمرر الكرة إلى هازارد الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة بالشباك في الدقيقة 39.

ولم تشهد باقي الدقائق أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم المنتخب البلجيكي 3 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني أضاع دييريس ميرتينز فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 49، بعدما تلقى تمريرة أمام المرمى مباشرة من ثورجان هازارد، ليسدد كرة تصدى لها جويلرمو ببراعة ليمنع الهدف الرابع من هز شباكه.

وفي الدقيقة 53 كاد البديل زاكييف أن يسجل الهدف الأول للمنتخب الروسي، حينما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن كورتوا تصدى للكرة ببراعة.

وعاد المنتخب البلجيكي ليهز شباك مضيفه الروسي مجددًا، عن طريق لوكاكو، الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن جويلرمو من التعامل معها في الدقيقة 71.

وأنقذ المدافع ديريك بوياتا مرمى فريقه من هدف محقق في الدقيقة 78، حينما سدد دزيوبيا كرة في المرمى الخالي من حارسه كورتوا، قبل أن يبعدها الأول عن شباك فريقه.

وفي الدقيقة 79 سجل المنتخب الروسي أول أهدافه في المباراة عن طريق جورجي ديجيكيا الذي استغل كرة مرتدة من كورتوا ليضعها في الشباك مباشرة.

وواصل المنتخب الروسي محاولاته لتسجيل هدف أخر في شباك ضيفه البلجيكي، لكنه لم ينجح في ذلك لينهي الحكم اللقاء بفوز المنتخب البلجيكي 4 / 1.