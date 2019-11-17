رياضة | عاجل.. عمالقة التعليق يقتربون من العودة إلى بي إن سبورتس beIN SPORTS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عمالقة التعليق يقتربون من العودة إلى بي إن سبورتس beIN SPORTS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجهز شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مفاجأة كبرى لجميع متابعيها في الوطن العربي بعودة كبار التعليق إلى القناة مرة أخرى خلال الفترة القادمة.

اقتراب ثلاثة معلقين من العودة إلى بي إن سبورتس

وكشفت تقارير صحفية أن الثلاثي فارس عوض وفهد العتيبي وعلى سعيد الكعبي كبار التعليق في الوطن العربي قريبين من العودة مرة أخرى لقناة بي إن سبورتس خلال الفترة القادمة.

حسم واحد ومتبقي اثنين

وأكدت التقارير الصحفية أن إدارة قنوات بي إن سبورتس حسمت الاتفاق مع فهد العتيبي بالفعل ويتبقى فقط بعض التفاصيل البسيط مع فارس العود وعلى سعيد الكعبي.

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وأشارت التقارير إلى أن شبكة قنوات بي إن سبورتس ستعلن عن عودة الثلاثي بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القديمة.

مهام الثلاثة معلقين عقب عودتهم إلى بي إن سبورتس

كما ذكرت التقارير الصحفية أن فهد العتيبي سيتولى مهمة التعليق على بطولة الدوري الإسباني الممتاز وبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما سيتولى الملق على سعيد الكعبي عند رجوعه إلى القناة مهمة التعليق على بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

فيما سيتولى فارس عوض مهمة التعليق على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في حالة عودته إلى قنوات بي إن سبورتس بالفعل.