رياضة | موعد مباراة إنجلترا وكوسوفو الأحد 17-11-2019 بتصفيات أمم أوروبا 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة إنجلترا وكوسوفو الأحد 17-11-2019 بتصفيات أمم أوروبا 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد ملعب فاضيل فوكري في كوسوفو، لاستضافة مباراة إنجلترا ضد أصحاب الأرض، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية 2020.

وتعد المباراة تحصيل حاصل يين المنتخبين الإنجليزي وكوسوفو، بعد ضمان تأهل إنجلترا لبطولة اليورو، فيما خرج منتخب كوسوفو، من التصفيات بعد الهزيمة من التشيك بالجولة السابقة.

موعد مباراة إنجلترا وكوسوفو بالتصفيات الأوروبية

ويحل منتخب إنجلترا ضيفا على كوسوفو بملعب فاضيل فوكري، في الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وكوسوفو بالتصفيات الأوروبية

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وأعلنت قنوات بي إن سبورتس القطرية، عن إذاعة مباراة إنجلترا وكوسوفو، bein sports HD3 الناقل الحصري لمباريات التصفيات الأوروبية يورو 2020.

ترتيب الفريقين بالتصفيات الأوروبية

ويحتل المنتخب الإنجليزي صدارة مجموعته بالتصفيات برصيد 18 نفطه وتأكد صعوده للنهائيات، فيما يأتي كوسوفو في المركز الثالث برصيد 11 نقطة خلف المنتخب التشيكي صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

ومن المقرر أن يعتمد ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، على العناصر الشابعة خلال مواجهة كوسوفو، كون المباراة تعد تحصيل حاصل.

ويقدم منتخب كوسوفو، مباريات مميزة بالتصفيات، بعدما ظهر بمستوى رائع تلقى خلاله الإشادة من جميع المتابعين، قبل أن يفقد آماله بالتأهل، عقب الهزيمة من التشيك بهدفين لهدف.

وسيحاول منتخب كوسوفو تأدية مباراة قوية واللعب للفوز على المنتخب الإنجليزي، بعدما قام بخوض مباراة قوية بالجولة الأولى والهزيمة من المنتخب الإنجليزي، بشق الأنفس بخمسة أهداف لثلاثة.