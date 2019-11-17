رياضة | التشكيل المتوقع لمواجهة ألبانيا ضد فرنسا بتصفيات يورو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لمواجهة ألبانيا ضد فرنسا بتصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتقل منتخب فرنسا المتأهل رسمياً ليورو 2020، إلي ملعب ("كومبيتاري أرينا) بمدينة تيرانا الألبانية لمواجهة منتخب ألبانيا ضمن فعاليات الجولة العاشرة والأخيرة من المجموعة الثامنة من تصفيات أمم أوروبا 2020.

وحسم أمر المجموعة الثامنة خلال الجولة الماضية، بعد تعادل المنتخب التركي على منتخب أيسلندا، وفوز منتخب فرنسا على منتخب مولدوفا، لذلك ستكون مباريات الجولة بمثابة تحصيل حاصل.

نتيجة مباراة الذهاب بين ألبانيا وفرنسا في تصفيات أمم أوروبا

إنتهت مباراة الذهاب بين المنتخبين برباعية مقابل هدف للمنتخب الفرنسي بطل العالم، في اللقاء الذي إستضافه ملعب "دي فرانس" في سبتمبر الماضي.

وسجل أهداف الديوك كينجسلي كومان (هدفين) وأوليفيه جيرو وجوناثان إيكونيه، مقابل هدف للاعب سوكول سيكاليشي.

تشكيل فرنسا ضد ألبانيا في الجولة التاسعة من تصفيات أمم أوروبا

ومن المتوقع أن يدخل المدرب "ديدييه ديشامب" المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ستيف مانداندا

خط الدفاع: لوكاس ديني – كليمونت لانجليه – رافائيل فاران – بينيامين بافارد

خط الوسط: كيليان مبابي - كورنتين توليسو – نجولو كانتي – كينجسلي كومان

خط الهجوم: أنطوان جريزمان – أوليفيه جيرو

تشكيل ألبانيا ضد فرنسا في الجولة التاسعة من تصفيات أمم أوروبا

ومن المتوقع أن يدخل المدرب "إدواردو رييا" المدير الفني لمنتخب ألبانيا اللقاء بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمى: إتريت بيرشيا

خط الدفاع: فريدريك فيسيلي – بيرات ديميستي – أدريان إسمايلي

خط الوسط: يلبير راماداني – لورين تراشي – إيمانويلي ندوي – ليديان ميموشاي – أديسي روشي

خط الهجوم: ري ماناي – بيكيم بالاي

موعد مباراة ألبانيا وفرنسا والقنوات الناقلة ومعلق المباراة

تنطلق مباراة ألبانيا و فرنسا اليوم الأحد 17 نوفمبر في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة bein sports hd 1 بتعليق "علي محمد علي"، ويدير المباراة الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش

ترتيب المجموعة الثامنة قبل مباراة ألبانيا وفرنسا

1- فرنسا 22 نقطة (تأهلت رسمياً)

2- تركيا 20 نقطة (تأهلت رسمياً)

3- أيسلندا 16 نقطة

4- ألبانيا 13 نقطة

5- أندورا 4 نقاط

6- مولدوفا 3 نقاط.