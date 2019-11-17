رياضة | مفاجأة.. مانشستر سيتي يحدد بديل ساني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. مانشستر سيتي يحدد بديل ساني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بديل الالماني ليرو ساني نجم الفريق في حالة رحيله عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن ساني يقترب من الرحيل عن صفوف نادي مانشستر سيتي في انتقالات يناير القادمة لينضم إلى نادي بايرن ميونخ الألماني.

وكشفت الصحيفة أن جميع زملاء ساني في الفريق أصبحوا يتعاملون معه على أنه سيرحل بالفعل في الشتاء القادم وسينضم إلى صفوف البايرن.

مانشستر سيتي يحدد بديل ساني

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن نادي مانشستر سيتي حدد بالفعل بديل ليرو ساني لضمه خلال فترة انتقالات يناير القادمة.

وكشفت الشبكة أن نادي مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع الفرنسي كينجسلي كومان جناح نادي بايرن ميونخ في الشتاء القادم ليكون بديل ساني.

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مانشستر سيتي يستعد لتقديم عرض لضم كومان

كما أكدت الشبكة أن نادي مانشستر سيتي سيبدأ في التفاوض مع نادي بايرن ميونخ خلال الأيام القليلة القادمة لضم كومان في انتقالات يناير القادمة.

مشاركات كومان مع نادي بايرن ميونخ هذا الموسم

وقد شارك كينجسلي كومان في 21 مباراة حتى الآن مع نادي بايرن ميونخ خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.

ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي مانشستر سيتي في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.