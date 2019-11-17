رياضة | موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي القادمة في كأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي القادمة في كأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدد يوم الجمعة 15 نوفمبر رسميا منافس منتخب مصر الأولمبي في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



جنوب إفريقيا يلاقي مصر في حنوب إفريقي وسيواجه منتخب جنوب إفريقيا تحت 23 عام نظيره منتخب مصر في الدوري نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام عقب التعادل مع منتخب نيجيريا اليوم سلبيا في أخر مباريات دور المجموعات.

ويستعد منتخب مصر تحت 23 عام لمواجهة نظيره منتخب جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء القادم 19 نوفمبر ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام.

موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا وستلعب مباراة منتخب مصر تحت 23 عام ضد نظيره منتخب جنوب إفريقيا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت السعودية على ستاد القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا وستذاع مباراة منتخب مصر تحت 23 عام ضد نظيره منتخب جنوب إفريقيا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا يوم الثلاثاء القادم على قناة "BEIN SPORTS HD 10" وعلى قناة "تايم سبورت".

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد جنوب إفريقيا: Advertisements ومن المتوقع أن يبدأ منتخب مصر مباراة جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحي خط الدفاع: أحمد رمضان - محمد عبد السلام - أسامة جلال طعيمة - أحمد فتوح. خط الوسط: عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي. خط الهجوم: رمضان صبحي - مصطفى محمد - صلاح محسن.

ترتيب المنتخبين في بطولة كأس أمم إفريقيا ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام برصيد 9 نقاط من اصل 3 مباريات خاضها.