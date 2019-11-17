رياضة | بالفيديو.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لميسي في حضور عمرو أديب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لميسي في حضور عمرو أديب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إجتماع المستشار بالديوان بالملكي بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، ومالك نادي ألميريا الإسباني مرة أخري بقائد نادي برشلونة ليونيل ميسي ولاعبي المنتخب الأرجنتيني في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد بمنزله بالعاصمة الرياض، في حضور الإعلامي المصري عمرو أديب.

وشكر آل الشيخ خلال رسالة بعثها إلى ليونيل ميسي على هامش تواجد قائد الأرجنتين في الرياض، بعد مباراة "السوبر كلاسيكو" التي جمعت بين الأرجنتين والبرازيل، الجمعه الماضية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وأكد رئيس هيئة الترفيه السعودية، خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي، في جلسة جمعته مع ميسي وعمرو أديب: أشكرك للتواجد هنا وأنا سعيد لأنني تقابلت معك في منزلي من جديد، لكنني حزين لتعادل ألميريا أمس، لكن أتمنى أن نواجهك في مباراة بالموسم المقبل في الدوري الممتاز".

Advertisements

وتابع آل الشيخ خلال فيديو آخر بثه علي صفحته الشخصية أيضاً، وكان في عربة آل الشيخ الشخصية وبتواجد ميسي : "نحن في طريقنا الآن لمشاهدة موسم الرياض، وحزين اليوم لتعادل ألميريا، وهو ما جعل ميسي يدخل في نوبة ضحك.

وفي سياق متصل قام ميسي بنشر مقطع فيديو تم التقاطه في لحظات ما قبل دخوله الملعب أثناء مصافحته ل تركي آل الشيخ.

وعلق ميسي علي الفيديو قائلاً : "سعيد بوجودي في الرياض وأتطلع للعودة مجددا. شكرا ل تركي آل الشيخ ولموسم الرياض على الأمسية العظيمة".

يذكر أن تركي آل الشيخ قد استقبل ميسي مساء الخميس، ونشر فيديو مصوراً برفقته عبر صفحته الشخصيه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".