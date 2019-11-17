رياضة | تعرف على خطة الأهلي للإبقاء على رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على خطة الأهلي للإبقاء على رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مجلس ادارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لشراء عقد نجم الفريق رمضان صبحي والإبقاء عليه وعدم رحيله بعد انتهاء فترة إعارته الحالية.

واستعار الأهلي رمضان صبحي من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي ، في يناير الماضي لمدى 6 أشهر قبل أن يجدد إعارته في بداية الموسم الحالي مقابل مليون و600 ألف إسترليني.

ويرغب المجس الأحمر في تحقيق طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، الذي أكد على أهمية الإبقاء على اللاعب داخل الفريق ، بشرائه نهائيا، كونه أصبح من ضمن خطته لبناء جيل جديد قوي للقلعة الحمراء.

ومن المتوقع أن يسعى الأهلي لاستغلال أمواله المتبقية لدى فريق ستوك سيتي الإنجليزي، والمتعلقة بصفقة رمضان صبحي، من أجل إتمام شرائه نهائيا من فريق هيدرسفيلد.