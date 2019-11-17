رياضة | موعد مباراة كوسوفو ضد إنجلترا اليوم الأحد 17-11-2019 بتصفيام يورو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة كوسوفو ضد إنجلترا اليوم الأحد 17-11-2019 بتصفيام يورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل منتخب إنجلترا المتأهل سلفاً ضيفاً ثقيلاً غلى منتخب كوسوفو اليوم الأحد 17 نوفمبر في الجولة الثامنة والأخيرة من المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020 وذلك بملعب "فاضل فوكري" بالعاصمة بيريشتينا.

ويسعى المنتخب الإنجليزي لتأكيد تأهله للنهائيات بفوز جديد على منتخب كوسوفو، بعد تأهله رسمياً بسباعية على منتخب الجبل الإسود الجولة الماضية بملعب ويمبلي.

نتيجة مباراة الذهاب بين كوسوفو وإنجلترا

كانت مباراة الذهاب بين الفريقين في سبتمبر الماضي بملعب ويمبلي، وإنتهت بفوز منتخب الأسود الثلاث بنتيجة 5-3، حيث سجل أهداف إنجلترا رحيم ستيرلنج وهاري كين وجادون سانشو (هدفين) وميرجيم فويفودا لاعب كوسوفو ضد مرماه، بينما سجل لمنتخب كوسوفو فالون بيريشيا (هدفين) وفيدات موريكي.

غيابات المنتخب الإنجليزي في مباراة كوسوفو ضد إنجلترا

ويغيب عن المنتخب الإنجليزي في المباراة لاعبي ليفربول جوردان هيندرسون وجو جوميز بسبب الإصابة، حيث يعاني الأول من عدوى فيروسية، بينما يعاني الثاني من كدمة في الركبة.

تشكيل إنجلترا ضد كوسوفو

ومن المتوقع أن تكون تشكيلة المدرب جاريث ساوثجيت لمباراة كوسوفو على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد – هاري ماجواير – فيكايو توموري – بين تشيلويل

خط الوسط: أليكس أوكسليد تشامبرلين – هاري وينكس – ماسون مونت

خط الهجوم: ماركوس راشفورد – هاري كين – رحيم ستيرلنج.

تشكيل كوسوفو ضد إنجلترا

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بينما من المتوقع أن يدخل المدرب بيرنارد تشالانديس لقاء إنجلترا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أريانيت موريتش

خط الدفاع: ميرجيم فويفودا – أمير رحماني – فيدان أليتي – بنيامين كولولي

خط الوسط: أنيل راشكاي – فالون بيريشيا – بيرسانت سيلينا

خط الهجوم: فلورنت هاديرجوناي – أتدي نوهيو – ميلوت راشيكا.

موعد مباراة كوسوفو ضد إنجلترا والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة كوسوفو ضد إنجلترا اليوم الأحد 17 نوفمبر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة bein sports hd 1 بتعليق "يوسف سيف"، ويدير المباراة الحكم البولندي بافيل جيل.

ترتيب المجموعة الأولى قبل مباراة كوسوفو ضد إنجلترا

1- إنجلترا 18 نقطة من 7 مباريات (تأهلت رسمياً)

2- جمهورية التشيك 15 نقطة من 7 مباريات (تأهلت رسمياً)

3- كوسوفو 11 نقطة من 7 مباريات

4- الجبل الأسود 3 نقاط من 8 مباريات

5- بلغاريا 3 نقاط من 7 مباريات.