رياضة | عاجل.. صدمة جديدة لكاسونجو بسبب الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صدمة جديدة لكاسونجو بسبب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إجتمعت إدارة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أمير مرتضي منصور، أمس السبت لبحث مستقبل المهاحم الكونغولي كابونجو كاسونجو.

وشهد الجلسة رفقة لجنة الكرة بالزمالك، اللاعب كاسونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ووكيله بلال نظير، بمقر النادي الأبيض بميت عقبة.

وكان قد وصل كاسونجو، إلى القاهرة خلال الأيام الماضية بناء على طلب مسئولي نادي الزمالك، لحسم أمره بخصوص عودته من جديد إلى صفوف القلعة البيضاء، لعد فشل تسجيله في نادي الوداد المغربي.

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ولم تسفر نتائج الإجتماع إلي أي اتفاق على أي تفاصيل، وقرر الطرفين عقد اجتماع جديد مع اللاعب ووكيله خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكطر أن نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور، أعار اللاعب كاسونجو إلى نادي الوداد المغربي، بعد انتهاء مدة إعارته إلى الوحدة السعودي.

وقام مسئولوا النادي المغربي بعدم تفعيل عقد اللاعب، بعد فشل إداري في تسجيل اللاعب في القائمة الأفريقية للنادي، ليضطر كاسونجو للانتظار حتى شهر يناير المقبل، حتى ينضم إلى أي نادي جديد، أو يعود إلى الزمالك مرة أخرى، خلال يناير المقبل عندما يتم فتح القيد مرة أخري.