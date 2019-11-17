رياضة | المنتخب الويلزي يهزم اذربيجان بثنائية بتصفيات يورو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب الويلزي يهزم اذربيجان بثنائية بتصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب منتخب ويلز على مضيفه اذربيجان 2 /صفر اليوم السبت في الجولة السابعة من منافسات المجموعة الخامسة للتصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وتقدم كيفر مور بهدف لويلز في الدقيقة العاشرة ثم أضاف هاري ويلسون الهدف الثاني في الدقيقة 34.

الفوز رفع رصيد ويلز إلى 11 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد اذربيجان عند نقطة واحدة في المركز الخامس الأخير.

ويتصدر منتخب كرواتيا ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة يليه منتخب المجر في المركز الثاني برصيد 12 نقطة وسلوفاكيا في المركز الرابع بعشر نقاط.