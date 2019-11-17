رياضة | موعد مباراة فرنسا وألبانيا اليوم الأحد 17/11/2019 بتصفيات يورو 2020

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يستضيف ملعب إيلياسان آرينا مباراة قوية عندما يحل أبطال العالم منتخب فرنسا، ضيف ثقيل على صاحب الأرض والجمهور منتخب ألبانيا، اليوم الاحد ضمن مباريات الجولة التاسعه من تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، فى لقاء قوى يسعى فيه منتخب الديوك لعمل مباراة قوية بعدما تأهل للبطولة، بينما يسعى أصحاب الارض لعمل مباراة قوية امام بطل كأس العالم الاخير بروسيا عام 2018.

موعد مباراة فرنسا وألبانيا بتصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020

يحل منتخب فرنسا ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب ألبانيا، فى تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش اليوم الأحد الموافق 17/11/2019.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وألبانيا بتصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020

يستضيف ملعب إيلياسان آرينا مباراة منتخب فرنسا وألبانيا بتصفيات الأمم الأوروبية يورو 2020، فى تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والتاسعه إلا ربع بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا.

التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا أمام ألبانيا

حراسة المرمى : مانداندا

خط الدفاع : لوكاس ديني، كليمون لينجليت، رافائيل فاران، بينجامين بافارد

خط الوسط :نجولو كانتي ، كورينتين توليسو

خط الوسط المهاجم : كينجسلي كومان، أنطوان جريزمان، كيليان مبابي

خط الهجوم : أوليفيه جيرو

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التشكيل المتوقع لمنتخب ألبانيا

حراسة المرمى :توماس ستراكوشا

خط الدفاع : روشي، إسمايلي، مافراي، بيرات ديمستي، هيساي

خط الوسط :أمير إبراشي، رمضاني، كيدي باري

خط الهجوم : بالاي - ماناج

ترتيب المجموعه قبل مباراة فرنسا وألبانيا بتصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020

فرنسا 22 نقطة

تركيا 20 نقطة

أيسلندا 16 نقطة

ألبانيا 13 نقطة

أندورا 4 نقاط

مولدوفا 3 نقاط