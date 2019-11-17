رياضة | عاجل.. يوفنتوس يقرر تجديد عقد نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. يوفنتوس يقرر تجديد عقد نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي خلال الأيام القليلة القادمة لتجديد عقد واحد من نجوم الفريق لضمان بقائه داخل النادي وقطع الطريق على الفرق التي تريد ضمه.

يوفنتوس ينوي تجديد عقد ماتويدي

وأكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن نادي يوفنتوس ينوي تجديد عقد الفرنسي بليز ماتويدي لاعب وسط الفريق خلال الفترة القادمة.

مدة عقد ماتويدي الجديد مع يوفنتوس

وكشفت الصحيفة أن عقد ماتويدي مع يوفنتوس ينتهي بنهاية موسم 2020 وينوي النادي الإيطالي تجديد عقده لموسم إضافي.

سبب رغبة يوفنتوس في تجديد عقد ماتويدي

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وأشارت الصحيفة إلى أن نادي يوفنتوس يريد تجديد عقد بليز ماتويدي خلال الفترة القادمة نظرا لتألقه مع النادي واعتباره واحد من العناصر الأساسية.

يذكر أن نادي يوفنتوس كان ينوي بيع ماتويدي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة ولكن تراجع النادي عن هذا القرار مؤخرا بسبب مستوى اللاعب المميز الذي ظهر به هذا الموسم.

مشاركات ماتويدي مع نادي يوفنتوس هذا الموسم

وقد شارك بليز ماتويدي في 17 مباراة حتى الآن مع نادي يوفنتوس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.

ترتيب نادي يوفنتوس في الدوري الإيطالي

ويحتل نادي يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 32 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.