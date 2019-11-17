رياضة | تصفيات أمم أوروبا .. ترتيب المجموعة التاسعة بعد مباراة روسيا ضد بلجيكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصفيات أمم أوروبا .. ترتيب المجموعة التاسعة بعد مباراة روسيا ضد بلجيكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل منتخب بلجيكا عروضه القوية في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020 حيث تغلب على مضيفه الروسي برباعية، في الجولة التاسعة من المجموعة التاسعة للتصفيات.



وحافظ المنتخب البلجيكي على سجله خالي من الهزائم والتعادلات منذ إنطلاق التصفيات، ليصبح المنتخب الوحيد الذي سجل العلامة الكاملة حتى الآن رفقة المنتخب الإيطالي.



وكانت المجموعة قد حُسم أمرها في الجولة السابقة بتأهل منتخبي بلجيكا وروسيا لنهائيات أمم أوروبا 2020.

روسيا ضد بلجيكا سحق المنتخب البلجيكي مضيفه الروسي بملعب "كريستوفيسكي" برباعية مقابل هدف، حيث تقدم الشوط الأول بثلاثية، سجلها الشقسقان هازارد، حيث سجل تورجان الهدف الأول في الدقيقة 19 وأضاف إيدين هدفين في الدقيقتين 33 و 40.



وأضاف لوكاكو رابع الأهداف في الدقيقة 72، قبل أن يسجل جورجي ديزيكيا هدف الروس الوحيد في الدقيقة 79.

قبرص – إسكتلندا تغلب المنتخب الإسكتلندي على مضيفه القبرصي في نفس المجموعة بنتيجة 2-1 وذلك بملعب GSP في العاصمة القبرصية نيقوسيا.

سجل هدفي إسكتلندا ريان كريستي في الدقيقة 12، وجون ماكجين في الدقيقة 53، بينما سجل جيرجيوس إفريم هدف قبرص في الدقيقة 47.

سان مارينو - كازاخستان في مباراة تحصيل حاصل أخرى، تغلب منتخب كازاخستان على مضيفه سان مارينو بثلاثية مقابل هدف في ملعب "سان مارينو ستاديوم".

سجل أهداف منتخب كازاخستان باكتيار زاينوتيدينوف في الدقيقة 6 و جافورزهان سويومبايف في الدقيقة 22 وأليكسي شيتشكين في الدقيقة 26، بينما سجل فيليبو بيراردي هدف سان مايرنو في الدقيقة 76. Advertisements

ترتيب المجموعة التاسعة

1- بلجيكا 27 نقطة (تأهلت رسمياً)

2- روسيا 21 نقطة (تأهلت رسمياً)

3- إسكتلندا 12 نقطة

4- قبرص 10 نقاط

5- كازاخستان 10 نقاط

6- سان مارينو دون رصيد

مباريات الجولة العاشرة والأخيرة

بلجيكا - قبرص (ملعب روي باوديون - بروكسل) 19 نوفمبر.



إسكتلندا - كازاخستان (هامبدن بارك - جلاسكو) 19 نوفمبر.



سان مارينو – روسيا (ملعب سان مارينو – سارافي) 19 نوفمبر.