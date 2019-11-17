اونلاين | يلا شووت NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة السودان جنوب إفريقيا بث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش السودان

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يواجه منتخب السودان منتخب جنوب إفريقيا اليوم الأحد ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية،.

وتقوم قناة بي إن سبورتس بنقل حي لأحداث المواجهة اليوم الأحد، beIN SPORTS نظراً لحساسية المواجهة التي تختلف أهدافها بين الـ"بلاك ستارز" والـ"بافانا بافانا".

ويأمل منتخب السودان البناء على فوزه الافتتاحي العريض في التصفيات الإفريقية المؤهلة لـ"كان 2021 بالكاميرون" والذي حققه على حساب ضيفه ساو تومي وبرانسيب برباعية نظيفة وذلك لتحقيق خطوة أخرى عملاقة على درب التأهل، ولكن يبقى هذا الهدف صعباً لا سيما أنّ جنوب إفريقيا المضيفة تهدف إلى تجاوز عثرتها في الجولة الأولى على أرض غانا (2-0).

بدأ منتخب السودان مشواره في المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقررة في الكاميرون عام 2021 على أفضل وجه، بعدما اكتسح ضيفه منتخب ساوتومي وبرينسيب 4 - صفر اليوم الأربعاء في الجولة الأولى للمجموعة التي تضم أيضا منتخبي غانا وجنوب أفريقيا.

بث مباشر أحداث مواجهة جنوب إفريقيا والسودان، حيث يتطل الفريقين لحسم نتيجة المواجهة المرتقبة بينهم، وتحظي المواجهة بإهتمام كبير نظراص لقوة الفريقين في القارة السمراء