شكرا لقرائتكم خبر عن كرواتيا تفوز على سلوفاكيا 3-1 وتتأهل إلى يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل المنتخب الكرواتي إلى نهائيات يورو 2020 بعد فوزه الثمين على ضيفه منتخب سلوفاكيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /السبت/ بملعب ريوجيفيكا في الجولة التاسعة من المجموعة الخامسة للتصفيات.

وتقدم منتخب سلوفاكيا في الدقيقة 32 عن طريق مهاجمه روبرت بوزنيك، وردّ المنتخب الكرواتي بثلاثة أهداف عن طريق كل من نيكولا باسيليتش، وبرونو بيتكوفيتش، وإيفان بيريسيتش في الدقائق 56 و 60 و74 ، وأكمل المنتخب السلوفاكي المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعبه روبرت ماك في الدقيقة 66.

ورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى 17 نقطة؛ ليحسم بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة، فيما تجمد رصيد المنتخب السلوفاكي عند عشر نقاط؛ ليحتل المركز الرابع في المجموعة خلف كلًا من ويلز في المركز الثالث برصيد 11 نقطة، والمجر في المرتبة الثانية برصيد 12 نقطة.