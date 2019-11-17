شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تتأهل إلى نهائيات يورو 2020 بالفوز على مقدونيا 2-1 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل منتخب النمسا إلى نهائيات يورو 2020 بعد فوزه على ضيفه منتخب مقدونيا بهدفين مقابل هدف في مباراة اقيمت مساء اليوم /السبت/ بملعب ارنست هابيل في الجولة التاسعة من المجموعة السابعة بالتصفيات.
سجل هدفي النمسا كل من ديفيد ألابا وستيفان لاينير في الدقيقتين الثامنة و48، فيما أحرز هدف مقدونيا فلاتكو ستويانوفسكي في الدقيقة 90.
ورفع منتخب النمسا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني، ليتأهل رسميا لنهائيات أمم أوروبا برفقة المنتخب البولندي المتصدر برصيد 22 نقطة ، وتجمد رصيد مقدونيا عند 11 نقطة في المركز الخامس
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