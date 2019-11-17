شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة يتوج أبطال المبارزة الآسيوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

توج رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الفائزين والفائزات في بطولة الجولة الآسيوية للمبارزة (للرجال والسيدات) تحت 17 عاما، التي اختتمت أمس في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان.

وحقق لاعب المنتخب السعودي للمبارزة حسين الطويل، الميدالية الفضية في سلاح الابيه، بعد خسارته من الأردني حمزة الزبيدي الذي حل ثانيا، فيما حصل زميله أحمد الدربي على الميدالية البرونزية، وحققت الأردنية زين بسيسه ذهبية سلاح الشيش للسيدات، بعد فوزها على اللبنانية تيا بوعراج. وأنهى المنتخب السعودي البطولة بحصوله على 10 ميداليات، جاءت عن طريق الحسناء الحماد (ذهبية) سلاح السايبر، ومهدي قروص (فضية) سلاح الشيش، وإبراهيم الهديب (برونزية) سلاح الشيش، وشيخة الدوسري (برونزية) سلاح السايبر.

وحصل 3 لاعبين على 3 ميداليات في سلاح السايبر وهم؛ على البحراني (ذهبية) ومحمد العمرو (برونزية) وعبدالله المنسف (برونزية) الثالث مكرر، فيما نالت ندى عابد (برونزية) سلاح الابيه.