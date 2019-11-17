شكرا لقرائتكم خبر عن يتوج الفائزين بـ «جمال الجواد العربي»الفيصل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الصائغ (جدة)

توج مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الفائزين في الحفل الختامي لبطولة منطقة مكة المكرمة العاشرة لجمال الجواد العربي فئة (B) التي نظمتها مزرعة الصواري أمس (السبت) بجدة، تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية، وبإشراف منظمة الإيكاهو الدولية، ومشاركة ١٣٠ مربطًا وإسطبلا ومالكا للخيل، بحضور عدد من الأمراء ورجال السلك الدبلوماسي وضيوف المملكة وجمع من محبي الخيل العربي الأصيل.

وفور وصول أمير مكة المكرمة عزف السلام الملكي، وبدأت مراسم الحفل باستعراض لفارسات سعوديات يمثلن فريق «سما الخيل»، ثم كرم الفارسات الـ٦، بعد ذلك ألقيت قصيدة شعرية، أقيم بعدها شوط الأمهار أعمار ٣ سنوات، حيث توج الفائزين بعد نهاية الشوط، إذ فاز بالمركز الأول المهر «هلال الخالدية» لإسطبلات الخالدية وحصل على سيارة، والثاني «مشعل إيه إم» لمربط المحمدية، والثالث «فالكون تي آر إف» لمزرعة الطرف لإياد مشاط، كما كرم الأمير خالد الفيصل حكام البطولة.

Advertisements

ثم أقيم الشوط الختامي للبطولة لفئة الفحول، وتوج أمير مكة المكرمة «رازي الخالدية» لإسطبلات الخالدية بالمركز الأول وسيارة، و«ميتيور أرابكو» لمربط النصار للخيل العربية الأصيلة بالمركز الثاني، و«مرجان الزبير» لمربط أرسان للخيل العربية الأصيلة بالمركز الثالث. ثم قدم هشام بن حسين باشا وسمير باشا درع البطولة للأمير خالد الفيصل.

من جانبه، أبدى رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة جمال الخيل العربية هشام بن حسين باشا سعادته وشكره لتشريف الأمير خالد الفيصل ورعايته البطولة في نسختها العاشرة، بعد النجاح الكبير الذي شهدته البطولات السابقة، مضيفا «رعاية الأمير خالد الفيصل شرف كبير يعتز به كافة المشاركين وإضافة للبطولة».

وفي ختام الحفل، كرم أمير منطقة مكة المكرمة الرعاة والشركاء والجهات المشاركة في البطولة.