شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تستضيف نهائي كأس العالم لقفز الحواجز والترويض والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أعلن الاتحاد الدولي للفروسية أمس (السبت)، اختيار السعودية لاستضافة نهائي كأس العالم لقفز الحواجز والترويض لعام 2024.
ويأتي هذا الاختيار تأكيدا جديدا على ما تحظى به المملكة من ثقة كبيرة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية، بفضل ما تمتلكه من إمكانات وقدرات مكنتها من المنافسة والنجاح في كسب حقوق واحدة من بطولات الفروسية الدولية.
من جهته، أعرب رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن سعادته لهذه الاستضافة، وقال «إن استضافة المملكة لهذه الأحداث الرياضية العالمية، دليل على الدعم الكبير واللا محدود الذي تحظى به رياضتنا من قبل الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان».
وأضاف «نجاح كل هذه الأحداث وإظهارها بما يجب أن تكون عليه من حسن إدارة وتنظيم، يعود إلى فضل الله وتوفيقه، ثم للقدرات التي يتميز بها ويمتلكها شباب وشابات هذا الوطن الغالي».
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