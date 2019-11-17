«ذهب آسيا».. بأيدي الفرسان

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) يواجه فريق الوحدة السعودي لكرة اليد نظيره العربي القطري في نهائي البطولة الآسيوية أبطال الدوري الـ22 على صالة سام شوك بكوريا الجنوبية، التي تحتضن منافسات البطولة، عند تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت

يواجه فريق الوحدة السعودي لكرة اليد نظيره العربي القطري في نهائي البطولة الآسيوية أبطال الدوري الـ22 على صالة سام شوك بكوريا الجنوبية، التي تحتضن منافسات البطولة، عند تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت السعودية ، ويخوض الفرسان اللقاء بعد تصدرهم المجموعة إثر فوزهم في 4 مباريات وخسارة وحيدة من فريق الوكرة القطري، وتخطوا الشارقة الإماراتي في الأشواط الإضافية، ووصلوا النهائي لمقابلة العربي القطري، ولم تكن مهمة ممثل الوطن للوصول للنهائي سهلة، إذ كانت بداية المشوار مع باربار البحريني وتغلب عليه الوحدة بنتيجة 24 مقابل 22، وبعدها مع فولاذ الإيراني وتغلب الوحدة بنتيجة 32 مقابل 29، وتلقى الفريق الوحداوي الخسارة في ثالث جولات البطولة من فريق الوكرة القطري بنتيجة 22 مقابل 23، ويعود الوحدة للفوز في الجولة الرابعة أمام فريق عمان العماني بنتيجة 27 مقابل 20، واختتم الدور التمهيدي بالفوز على العربي الكويتي بنتيجة 29 مقابل 23، وتصدر المجموعة وفي الدور نصف النهائي تغلب على الشارقة الإماراتي في الأشواط الإضافية بنتيجة 30 مقابل 29. ويسعى ممثل الوطن «الوحدة» للفوز بالكأس الآسيوية، ويمتك الفرسان عناصر قوية بوجود الحارس الدولي محمد آل سالم، وشقيقه مهدي، والقائد حسين الصياد، ومحمد حبيب، وأنيس المحمودي، وماجد أبو الرحى. من جانبه، تحدث لاعب الوحدة علي آل إبرهيم قائلاً: «الحمد لله على الوصول إلى نهائي القارة الآسيوية وتعتبر المباراة النهائية اليوم هي مباراة حلم إلى كل لاعب لم يحقق هذا الإنجاز من قبل، وهي مواجهة ستكون قوية أمام خصم محترم وبمشيئة الله نكون حاضرين ذهنياً وبدنياً، والكلام سيكون في الملعب، وأشكر جميع من وقف مع الوحدة، وبإذن الله نعود إلى أرض الوطن بالذهب».

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