شكرا لقرائتكم خبر عن الصناع لـ«الخليج 365» : سقطت في لندن.. وحصدت الذهب في دبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حاوره: عبدالله الغزال (الأحساء)

• ما هو شعورك بعد تحقيق ذهبية العالم؟

•• شعور جميل يتخلله الفرح الممزوج بنسمات الشكر لله على تحقيق الميدالية الذهبية لسباق 400 متر لذوي الإعاقة.

• ما الذي خطر على بالك بعد خط النهاية؟

•• الوطن ورفع راية بلادي عاليا في المحفل العالمي الذي أقيم في مدينة دبي الإماراتية.

• كيف كان استعدادك لهذه البطولة؟

•• الاستعداد كان مخططا له قبل موعده بفترة طويلة منذ لحظه ترشيحي، وتم الالتزام بالتدريب بالشكل المطلوب بقيادة الرئيس الفني ناصر القحطاني والمدرب عبدالله من تونس.

• ما هي العقبات التي واجهتك أثناء الإعداد؟•• كل الأمور كانت تجري في مجراها المعتاد من الاستعدادات، إذ أعمل في شركة لارسن التابعة لمشاريع أرامكو مع ساعات عمل من 7:30 صباحا حتى الـ4 عصرا، والتدريب يكون من الـ7 مساء حتى الـ9:30 مساء، ولكن قبل أسبوعين وأثناء التدريب تعرضت لتمزق بالعضلة الخلفية خضعت بسببه لجلسات العلاج الطبيعي، حتى اكتملت جاهزيتي قبل البطولة بيومين.

• سقطت قبل الأمتار الأخيرة في بطولة العالم 2017 واليوم تتوج بالذهب، كيف تحقق ذلك؟•• الحمد لله، كان السقوط أول خطوة للنهوض بالنسبة لي، ولا أنسى الأشخاص المحيطين بي، إذ كان دعمهم النفسي له أثر بالاستمرار ومواصلة الطريق، إضافة إلى العزيمة والإرادة.

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• ألم يحبطك السقوط الأليم؟•• بكيت وقت السقوط فقط، لكنه جعلني أكثر إصرارا على الفوز.

• ما هي إعاقتك؟•• إصابة ناتجة عن خطأ طبي بعد أخد إبرة عن طريق الخطأ في الرجل اليسرى نتج عنها تلف لعصب الرجل اليسرى.

• ألا يوجد علاج لهذا التلف؟•• لا يوجد له علاج، الجري بالنسبة لي كان هو علاجه.

• من أشرف فنيا على تدريبك؟•• تدريب شخصي في بداية التجهيزات تحت إشراف المدرب التونسي عبدالله مشراوي في معسكر مدته شهر ونصف.

• ألا يحق لك المشاركة في البطولات الطبيعية على المستوى المحلي أو الخارجي؟•• طبعا يحق لي، ولي الكثير من الإنجازات التي حققتها في البطولات للأسوياء على مستوى محلي ودولي، وآخر الإنجازات المحلية بطولة المملكة لاختراق الضاحية، إذ أحرزت المركز الـ3 في سباق 10 كم بزمن 30:49 دقيقة، مع أفضل عدائي المملكة.

• ما هو طموحك بعد ذهبية العالم؟•• كسر الرقم القياسي مرة أخرى في سباق 400 متر والاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات الدولية والعالمية والأولمبية لرفع راية الوطن مرة أخرى.

• ماذا عن البطولة القادمة؟•• أولمبياد طوكيو 2020، وسأسعى لرفع راية الوطن عاليا، وتحقيق الذهب مجددا.

• لمن تهدي الميدالية؟•• أهدي الفوز للوطن والقيادة الحكيمة ورئيس هيئة الرياضة ولجميع رياضيي الوطن والجماهير الرياضية.

نور الصباغ أحد أبناء الوطن الغالي من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، تسبب خطأ طبي في إعاقته، لكنه تغلب على كافة ظروفه الخاصة بممارسة الرياضة وأصبح له شأن كبير في رياضة ألعاب القوى وبات رقما صعبا، وكاد في عام 2017 أن يحقق إنجازا في بطولة العالم التي أقيمت في لندن لكنه تعثر بالسقوط قرب خط النهاية، وبإصراره وعزيمته لم ييأس فعاد في البطولة ذاتها في العام الحالي 2019 التي أقيمت في دبي وحقق الميدالية الذهبية لسباق 400 متر لذوي الإعاقة. "الخليج 365" التقت به في الحوار التالي: