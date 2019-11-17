شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزعيم تطير لطوكيو استعداداً لـ«الآسيوية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

تغادر بعثة فريق الهلال ظهر اليوم (الأحد) إلى اليابان على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، وذلك لإقامة معسكر تحضيري استعداداً للقاء فريق أوراوا الياباني ضمن إياب نهائي كأس آسيا 2019 الذي سيقام على ملعب سايتاما في طوكيو يوم الأحد القادم في الساعة (1:00) ظهراً.

وقد شهد مران يوم أمس (السبت) عودة الدولييين بعد أن منحهم المدرب رازفان راحة ليوم الجمعة إثر فراغهم من مهمتهم الوطنية، وقد ‏اشتمل المران على تدريبات لياقية وفنية وتكتيكية، ومناورة على جزء من الملعب، وضم الجهاز الفني اللاعبين الأجانب غير المسجلين في بطولة آسيا، وهم (إدواردو، عمر خربين، كويلار) إلى البعثة المغادرة إلى اليابان اليوم.

من جانب آخر، احتفى لاعبو الفريق الكروي بزميلهم هتان باهبري الذي استقبل مولودين هما «سعود والجوهرة» يوم الجمعة الماضية، لينضما لشقيقهما سلطان، وسط أجواء رائعة تؤكد الترابط فيما بين لاعبي الزعيم.