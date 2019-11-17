كارينيو يختبر جاهزية «الفرسان» بودية «السكندري»

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) يخوض فريق الوحدة مساء غد (الإثنين) مباراة ودية أمام نظيره الاتحاد السكندري الذي وصل إلى مدينة جدة، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز يخوض فريق الوحدة مساء غد (الإثنين) مباراة ودية أمام نظيره الاتحاد السكندري الذي وصل إلى مدينة جدة، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع. ويسعى المدرب كارينيو إلى اللعب بالتشكيل والتكتيك الأمثل الذي يرى أنه قادر على منازلة الخصوم في مواجهات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وإعادة الثقة بين اللاعبين والجماهير الوحداوية التي لم تكن راضية عن آخر مواجهتين بالدوري أمام الشباب والرائد في الدوري. من جهة أخرى، بدأت إدارة النادي في بيع تذاكر اللقاء الودي الذي سيجمع الفرسان بالاتحاد السكندري اعتبارا من مساء أمس بالنادي، وحتى موعد اللقاء غدا (الإثنين) بالشرائع، إذ حددت قيمة تذاكر الدرجة الموحدة والعائلات بـ10 ريالات والمنصة بـ300 ريال والممتازة 100 ريال. من جهة ثانية، منح لاعب فريق الوحدة الظهير الأيسر إسلام شعيب الضوء الأخضر لوكيل أعماله أحمد المزيني لتولي مهمات إدارة أعماله خلال المرحلة القادمة، إذ يعتبر اللاعب من المواهب الجيدة بنادي الوحدة.



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