شكرا لقرائتكم خبر عن 250 لاعبة في بطولة جامعة الأميرة نورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

سحبت قرعة بطولة كأس مديرة الجامعة للأندية الرياضية بالكليات تحت مظلة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية ، التي تستمر على مدى أسبوعين ابتداء من اليوم (الأحد).

وتشمل البطولة في دورتها الأولى المنافسة بين 10 كليات على 6 ألعاب رياضية للفوز بكأس مديرة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، بمشاركة 250 لاعبة يتنافسن على ألعاب جماعية (كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة)، وأخرى فردية (ألعاب قوى، جودو، سكواش).

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وأسفرت نتائج القرعة للعبة كرة القدم عن لقاء كلية الهندسة بكلية التربية، وكلية اللغات بكلية الخدمة الاجتماعية، وكلية الآداب بفريق BY، بينما تقرر في لعبة السكواش لقاء كل من كلية الإدارة والأعمال بكلية المجتمع، وكلية الخدمة الاجتماعية بكلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الآداب بكلية العلوم، وأخيراً كلية التصاميم والفنون بفريق BY.

كما يواجه فريق كلية الخدمة الاجتماعية لكرة السلة فريق الكليات الصحية، وكلية علوم الحاسب والمعلومات كلية التصاميم والفنون، ويلتقي فريق كلية العلوم بكلية الآداب، وكلية المجتمع بكلية اللغات.

وفي لعبة كرة الطائرة ستشهد لقاء فريق كلية الخدمة الاجتماعية بفريق كلية اللغات، وفريق كلية العلوم بفريق كلية علوم الحاسب والمعلومات، وفريق كلية التصاميم والفنون بفريق كلية BY.