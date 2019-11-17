شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعل تحقق ذهبية «السهام» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

حققت مشاعل العتيبي الميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات القوس الأولمبي لمسافة 50م، في بطولة المملكة الثانية للسيدات لرمي السهام، والتي أقيمت على ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بمشاركة 20 رامية خلال الفترة من 13-16 نوفمبر الجاري، فيما نالت المركز الثاني الرامية سارة بن سلوم، وجاءت هيفاء الخنيزان في المركز الثالث.

هذا وتوج المدير التنفيذي في الاتحاد السعودي للسهام بكر التويجري الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في المنافسات التي أقيمت على مدى 4 أيام حيث نالت شهرزاد لوكاني ذهبية منافسات القوس الأولمبي لمسافة 30م، وحلت دالية الحسيني الميدالية الفضية، فيما ذهبت البرونزية من نصيب الرامية نورة المفضي، وفي منافسات القوس الأولمبي لمسافة 18م جاءت لولو الدامر في المركز الأول، وحلت وجدان بن رباح في المركز الثاني، وريم الحربي في المركز الثالث.