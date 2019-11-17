شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعل تحقق ذهبية «السهام» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)حققت مشاعل العتيبي الميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات القوس الأولمبي لمسافة 50م، في بطولة المملكة الثانية للسيدات لرمي السهام، والتي أقيمت على ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بمشاركة 20 رامية خلال الفترة من 13-16 نوفمبر الجاري، فيما نالت المركز الثاني الرامية سارة بن سلوم، وجاءت هيفاء الخنيزان في المركز الثالث.
هذا وتوج المدير التنفيذي في الاتحاد السعودي للسهام بكر التويجري الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في المنافسات التي أقيمت على مدى 4 أيام حيث نالت شهرزاد لوكاني ذهبية منافسات القوس الأولمبي لمسافة 30م، وحلت دالية الحسيني الميدالية الفضية، فيما ذهبت البرونزية من نصيب الرامية نورة المفضي، وفي منافسات القوس الأولمبي لمسافة 18م جاءت لولو الدامر في المركز الأول، وحلت وجدان بن رباح في المركز الثاني، وريم الحربي في المركز الثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاعل تحقق ذهبية «السهام» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.