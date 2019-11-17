شكرا لقرائتكم النحاس : رحلت عن الإسماعيلى بسبب هجوم الجماهير والخطيب حاول ضمى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد النحاس لاعب فريق الاهلى ومنتخب مصر السابق و مدرب فريق المقاولون العرب الحالى أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء حاول ضمه خلال موسم 2004 ولكن لم يكتب لها النجاح. وأضاف عماد النحاس خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى أنه قبل التوجه الى السعودية و الأحتراف فى نادى النصر السعودى تم التحدث مع محمود الخطيب و جاء قائلا لى " لو هترتاح فى الخليج كمل لو عايز ترجع باب الاهلى مفتوح لك " وجاء الرد " أن شاء الله لو رجعت هكون متواجد معاكم " . وأشار عماد النحاس أن الهجوم من قبل جماهير الاسماعيلى سبب الرحيل عن قلعة الدروايش و التفاوض مع الاهلى جاء عن طريق ماهر همام نجم الاهلى السابق ولجنة الكرة فى ذلك التوقيت داخل القلعة الحمراء .

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