شكرا لقرائتكم حازم إمام يحذر لاعبى المنتخب الأولمبى من الاندفاع الهجومى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال حازم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "منتخب جنوب افريقيا يجيد اللعب على الهجمات المرتدة ويمتلك سرعات كبيرة في الخط الأمامي لذلك يجب التوازن بين الدفاع والهجوم أثناء مواجهته".
وأشاد الثعلب الصغير بروح لاعبي المنتخب الأولمبي وأكد أن حماس اللاعبين وروحهم القتالية هي سر تعلق الجماهير بهذا المنتخب وتواجدهم بالمدرجات.
وشدد حازم على أن مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأولمبي قادر إذا حافظ على مستواه الحالي أن يحل أزمة الهجوم بالكرة المصرية خلال عشر سنوات مقبلة
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