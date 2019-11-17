شكرا لقرائتكم أنطوي : خسارة لقب كأس مصر أمام الزمالك كانت مفاجأة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل صرح الغاني جون أنطوي مهاجم فريق بيراميدز أن الخسارة من نادي الزمالك في نهائي كأس مصر بثلاثية نظيفة، كانت بمثابة مفاجأة كبيرة بالنسبة له، خاصة أنها كانت هزيمة ثقيلة للغاية.
أضاف أنطوي خلال تصريحات لبرنامج ملعب أون، أنهم لعبوا على التتويج باللقب وقتها ولكنهم لم يكونوا في حالتهم على الإطلاق وتعرضوا لهزيمة ثقيلة للغاية، مشيراً إلى أن الفريق سيتحسن مع مرور الوقت وسيكتسب الخبرة الكافية للتتويج بالبطولات.
جدير بالذكر أن بيراميدز قد تلقى هزيمة ثقيله للغاية أمام نادي الزمالك بثلاثة أهداف دون رد خلال نهائي كأس مصر، ليتوج الفريق الأبيض باللقب.
وصرح أنطوي أن بطولة الدوري هذا الموسم ستشهد منافسة بين الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز، حيث إن هذه البطولة تحتاج إلى نفس طويل.
أضاف أن بيراميدز سينجح في التتويج بلقب بطولة الدوري العام هذا الموسم، خاصة أن الفريق يمتلك حالياً عدد كبير من اللاعبين المميزين للغاية، بالإضافة إلى مدرب جيد وهو الفرنسي ديسابر الذي يساعدهم على تقديم كل ما لديهم فنياً.
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