شكرا لقرائتكم هل يعود جون أنطوي للأهلي مرة أخرى؟. اللاعب يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أضاف أنطوي خلال تصريحات لبرنامج ملعب أون، إنه في أوقات كثيرة استطاع أن يقدم مستوى جيد للغاية ويحرز الأهداف، إلا أن كل هذه لم يشفع له، خاصة أنه كان هناك العديد من النجوم في مركز المهاجم وقتها أيضاَ.
أما عن عودته للأهلي إذا تلقى عرضاً رسميا في المستقبل، قال إنه لا يستطيع أن يجيب حالياً، خاصة أنه لاعب كرة قدم وكل ما يهمه هو تقديم مستوى جيد دائماً ولا يهتم بالعروض إلا وقتها فقط.
جدير بالذكر أن جون أنطوي كان لاعباً في صفوف الأهلي إلا أنه رحل نظراً لعدم المشاركة بشكل أساسي، ليخوض بعدها العديد من التجارب أبرزها كان في المقاصة قبل أن يستقر به المطاف في بيراميدز حالياً.
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