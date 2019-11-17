شكرا لقرائتكم محمد حلمي: عاقبت حازم إمام بسبب "سكينة باسم" وبعدها أجبرونى على الإستقالة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد حلمي المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، أنه رحل عن الأبيض بعد اجباره على تقديم استقالته عقب الهزيمة امام صن داونز بدوري أبطال أفريقيا.

وقال حلمي في تصريحات تلفزيونية: " عقب مباراة صن داونز "طلبوا" مني تقديم استقالتي، وبالفعل لم أتردد.

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وتحدث عن واقعة قبل المباراة بطلها ثنائي الزمالك قائلا : لم اكن متواجد في الغرفة معهم، ولكن حدثت مشادة بين باسم مرسي وحازم امام، علمت بها بعد ذلك، عصبية حازم امام جعلته "يمسك السكين" لباسم.

وتابع : بعد ذلك تأسف حازم امام، ولكني ابلغته بانه خارج القائمة ولن يتدرب معي، وبالفعل تم ترحيله على مصر.