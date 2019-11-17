شكرا لقرائتكم النحاس : ساهمت فى انتقال بركات للأهلى.. وربيعة خليفتى فى الملاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عماد النحاس لاعب الاهلى و منتخب مصر السابق و مدرب فريق المقاولون العرب الحالى أنه ساهم فى تفاوض مسئولى القلعة الحمراء مع الثنائى محمد بركات و شريف عبد الفضيل للأنتقال الى الفريق الاحمر خلال تلك المرحلة .

وأوضح عماد النحاس خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الاهلى أنه تم التواصل مع محمد بركات أثناء الاحتراف مع العربى القطرى والأتصال بينه وبين عدلى القيعى مسئول التعاقدات النادى الاهلى و هذا الامر ظهر خلال التفاوض مع شريف عبد الفضيل معرفة الامور الخاصة بالفريق الاحمر .

وأشار عماد النحاس أنه محظوظ فى التواجد مع الجيل الذهبى للنادى الاهلى وحصد العديد من البطولات وأسعاد الجماهير الحمراء .

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