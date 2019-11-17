شكرا لقرائتكم النحاس : ساهمت فى انتقال بركات للأهلى.. وربيعة خليفتى فى الملاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار عماد النحاس أنه محظوظ فى التواجد مع الجيل الذهبى للنادى الاهلى وحصد العديد من البطولات وأسعاد الجماهير الحمراء .
وأبدى لاعب فريق الاهلى ومنتخب مصر السابق حزنة الشديد بسبب عدم تحقيقه لقب بطولة كأس العالم للأندية موسم 2005 وذلك بعد الثقة العالية التى منحها الجمهور الاحمر للاعبين خلال تلك الفترة .
وأوضح النحاس، أن البرتغالى مانويل جوزية من أفضل المدربين تحفيزا للاعبين خلال المباريات الكبيرة وساهم بشكل كبير فى حصد البطولات، مشيرا إلى أن خليفته داخل القلعة الحمراء هو اللاعب رامى ربيعة بسبب الامكانيات التى يمتلكها من قوة وسرعة وأتمنى ظهورة بشكل جيد خلال المرحلة المقبلة .
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