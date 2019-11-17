شكرا لقرائتكم ماذا قال إيهاب جلال عن تعادل المنتخب مع كينيا؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري والذي كان قريباً بشدة من تولي تدريب الفراعنة خلا الشهور الماضية على تعادل المنتخب أمام كينيا بهدف لهدف في تصفيات أمم أفريقيا 2021، حيث قال إنه لم يرى المباراة ولكن بالتأكيد حسام البدري يحتاج على وقت لكي يطبق طريقة لعبه بطريقة جيدة.

أضاف إيها خلال تصريحات لبرنامج ملعب أون، أن أي مدرب يحتاج وقتاً كبيراً كي يُحدث انسجام بينه وبين اللاعبين وينفذون طريقة لعبه بشكل جيد للغاية، مؤكداً أن كل مدرب له طريقة لعب معينة يعمل دائماً على تطبيقها وهو الأمر الذي يحتاجه حسام البدري المدير الفني الجديد للفراعنة.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري قد تعادل أمام كنيا بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس الماضي، ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2020 بالكاميرون، حيث من المقرر أن يخوض الفراعنة ثاني مباريات ضد جزر القمر يوم الاثنين المقبل.