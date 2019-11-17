الإمارات في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

فاز الدكتور عمر الحاي ممثل الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية الذي عقد في إيطاليا أمس، واحتفظت الإمارات بمقعدها في المكتب التنفيذي، وباتت الممثل الوحيد للعرب بالمكتب، في ظل خسارة ممثلي الدول العربية الأربع الأخرى التي شاركت في الانتخابات.

وشاركت الإمارات في اجتماعات الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية التي عقد في اليومين الماضيين في تورينو بإيطاليا، وترأس وفد الدولة الدكتور حمد كرم الكعبي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضة الجامعية والاتحاد العربي للرياضة الجامعية.

وفي السياق نفسه تلقى اتحاد مؤسسات التعليم العالي بدولة الإمارات ميدالية تذكارية من الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية امتناناً بمشاركته في فعاليات الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية وتنظيم عدة بطولات جامعية عالمية تحت مظلته، وتسلم الميدالية الدكتور حمد الكعبي رئيس الوفد.