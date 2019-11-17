«الزعيم» إلى ربـع النهائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

فاز العين على مستضيفه الظفرة بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس ضمن مواجهات المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي، والتي أقيمت على ملعب استاد حمدان بن زايد.

تقدم «الزعيم» أولاً بواسطة المهاجم البرازيلي كايو كانيدو (32) عن طريق ركلة حرة، قبل أن تهديه النيران الصديقة الهدف الثاني عن طريق المدافع عبدالرحمن يوسف الذي أسكن الكرة بالخطأ في شباك فريقه (86)

رفع الزعيم رصيده إلى 10 نقاط وارتقى إلى قمة المجموعة الأولى متفوقاً بفارق هدف على شباب الأهلي الذي لديه نفس العدد من النقاط، ليحسم الفريقان تأهلهما رسمياً إلى الدور القادم، كما فض العين شراكته مع «فارس الظفرة»الذي تراجع إلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط بعد تعرضه للخسارة الأولى في المجموعة، كما فشل في تحقيق الفوز على العين عموماً في لقاءات الفريقين في هذه المنافسة.

وأثبت الزعيم أنه يستهدف الفوز بكل البطولات مؤكداً حديث مدربه الكرواتي، إيفان ليكو، الذي قال قبل المباراة: «هدفنا الفوز في كل مباراة، ويجب أن نكون في مقدمة الفرق المنافسة على كل البطولات لاسيما كأس الخليج العربي».

جاءت المباراة متوسطة الأداء في شوطيها بأفضلية نسبية في الاستحواذ على الكرة من جانب الضيوف رغم جدية الطرفين في البحث عن الوصول إلى الشباك إلا ان جميع المحاولات باءت بالفشل باستثناء كرة الهدف الأول، اثر ركلة حرة نفذها البرازيلي كايو في الشوط الأول وسكنت شباك الظفرة، والكرة التي جاء منها الهدف الثاني عندما انطلق البديل أندريا رادوفانوفيتش لاعب العين في الجهة اليمنى في الدقيقة 86 ومرر عرضية، حاول المدافع مسعود سليمان إبعادها لكنها اصطدمت بزميله عبد الرحمن يوسف وسكنت الشباك، لتنتهي المباراة بفوز العين بثنائية نظيفة.