حتا يهزم الشارقة ويحقق فوزه الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حتا : ”الخليج 365”

فاز حتا على الشارقة بهدف سعيد جاسم في المباراة التي أقيمت بينهما في استاد حمدان بن راشد ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويدين «الإعصار» بفوزه الأول هذا الموسم في المسابقة إلى مهاجمه سعيد جاسم، ليرفع حتا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس، وتوقف رصيد الشارقة عند 6 نقاط في المركز الثالث.

كان حتا الطرف الأفضل وسيطر على الكرة منذ البداية، وترجم ذلك بافتتاح التسجيل في الدقيقة 17 إثر تسديدة قوية من سعيد جاسم لم ينجح حارس الشارقة ماجد محسن مصبح في إبعادها.

واصل حتا استحواذه على الكرة ولكن هجماته لم تتسم بالخطورة، وفي الدقيقة 40 سدد البرازيلي ماركوس ميلوني لاعب الشارقة تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس حتا زايد أحمد وحولها لركلة ركنية.

ورغم محاولات الشارقة لإدراك التعادل إلا أنها لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى الإعصار، لتنتهي المباراة بفوز حتا بهدف نظيف.