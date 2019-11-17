شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير لمهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

اختتمت النسخة الأولى من مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي بنسخته الأولى والذي أقيم على شاطئ كلباء، برعاية ودعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 235 جواداً من مختلف إسطبلات وأندية الدولة، حيث أقيمت الأشواط الستة الرئيسية للبطولة مساء أمس.

شهد منافسات البطولة،الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة في مدينة خورفكان،والشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة في مدينة كلباء،والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية بالشارقة،والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ ماجد بن هيثم بن صقر القاسمي، والشيخ سلطان بن سعيد بن صقر القاسمي، والشيخ سعيد بن سلطان القاسمي، والشيخ محمد بن سلطان القاسمي، وسلطان خليفة اليحيائي عضو مجلس الشارقة الرياضي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم محمد الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، محمد التوحيدي مدير عام مربط دبي، وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي.

وكانت منافسات اليوم الثاني من البطولة قد شهدت ثلاثة أشواط هي الثالث والرابع والخامس، وأحرزت «دي نواهل» لمربط دبي المركز الأول في الشوط الثالث القسم «أ» للمهرات بعمر 3 سنوات، وحققت 91.38 نقطة، تلتها في المركز الثاني «هوازن سمجد» لمربط سمجد التي حققت نفس المعدل، لكن تفوق الأولى جاء بعد الرجوع لنتيجتها في الهوية العربية.

وتصدرت «روعة مغيدر» لراشد الزعابي، القسم «ب» للمهرات بعمر 3 سنوات، وحلت في المركز الثاني «م ع مزيونة» لمحمد خلف العتيبة، واحتلت «ليان البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي.

ونال «الأريام جمر» لمربط الأريام المركز الأول في الشوط الرابع المخصص للأمهار عمر سنة القسم «أ»، تلاه في المركز الثاني «إيه إس الإسكندر» لأحمد محمد علي الشميلي، وحل في المركز الثالث «شارق الهواجر» للدكتور غانم الهاجري.

وأحرز «شامخ البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي المركز الأول في القسم «ب» وحقق 91.88 نقطة، وجاء في المركز الثاني «أي إتش متغطرس» لأحمد اليماحي، فيما حل في المركز الثالث «دي سفار» لمربط دبي.

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وفاز بالمركز الأول في القسم «أ» في الشوط الخامس المخصص للأمهار عمر سنتين، «بدر البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي،وتلاه في المركز الثاني «م ع ذهب» لخلف محمد العتيبة، فيما حل في المركز الثالث «عادل الهواجر» لمربط الفالح.

وأثنى الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة على ما حققته النسخة الأولى من مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي من نجاح لافت وحضور جماهيري كبير، ومشاركة رائعة من ملاك الخيول من مختلف مرابط وأندية الدولة.

وقال: «نشكر صاحب السمو حاكم الشارقة على إقامة البطولة للمرة الأولى في مدينة كلباء، وكذلك اللجنة المنظمة برئاسة الشيخ عبدالله بن ماجد وكافة أعضاء اللجنة».

وأضاف: «على الرغم من أنها أول بطولة مخصصة لخيول الأعمار الصغيرة، فإنها كانت إيجابية للغاية ولاحظنا إنتاجاً رائعاً من مختلف مرابط الدولة، لعدد كبير من المربيين وهو الهدف الذي يسعى له دائماً نادي الشارقة للفروسية من أجل دعم الملاك والمربيين المواطنين».

وأشاد غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية بالنجاح الذي حققته النسخة الأولى من مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي، مؤكداً أنها حققت أهدافها بالترويج لمسابقات وبطولات جمال الخيل في مختلف مناطق الدولة، ما يؤكد الرؤية الثاقبة لصاحب السمو حاكم الشارقة.

وأكد الهاجري أن البطولة أسهمت في تفعيل الأنشطة الثقافية والرياضية بكافة مناطق الشارقة، خاصة مع إقامتها لأول مرة في كلباء، مشيداً في الوقت نفسه بالحضور الجماهيري منذ اليوم الأول وحتى الختام، وهو ما يعزز الهدف الذي أقيمت من أجله. وفي ما يتعلق بتحقيق خيوله أكثر من جائزة خلال منافسات اليوم الأول، عبر الهاجري عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكداً أن المنافسة كانت إيجابية بين جميع الخيول المشاركة، خاصة أنها من الخيول الصغيرة.