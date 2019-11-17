السعديات بطل الكبادي ولابوتيه أول الكريكيت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أن قيادة الدولة الرشيدة تولي عمال الإمارات كل الدعم والاهتمام، باعتبارهم شركاء في النهضة والتنمية الشاملة التي تعيشها الدولة؛ لذا تحرص كافة مؤسسات الدولة على دعم حقوقهم وفق أرقى المقاييس العالمية، بما يتوافق مع حقوق الإنسان، وأهداف وثيقة الأخوة الإنسانية، موضحاً أن المشاركة الواسعة من كافة مؤسسات المجتمع في دعم بطولتي التسامح للكريكيت والكبادي لها أبلغ الأثر في نجاح البطولتين، سواء على مستوى التنظيم أو الجماهيرية التي حققتها.

جاء ذلك عقب حضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أمس الأول، نهائي بطولتي الكبادي في الصالة المغطاة بجامعة خليفة، والكريكت باستاد الشيخ زايد للكريكت بمدينة خليفة، ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتسامح والأخوة الإنسانية الذي تنظمه وزارة التسامح «على نهج زايد».

وتنافس في بطولة الكبادي 20 فريقاً على مستوى كافة القرى العمالية بالدولة، على مدى 7 أسابيع، ووصل إلى النهائي فريق محاربو جي سي سي من دبي، وفريق السعديات فالكون من أبوظبي، وحفلت المباراة الختامية بالندية الشديدة، وانتهت بفوز السعديات فالوكون بنتيجة 53-39.

وتنافس في بطولة التسامح للكريكيت 20 فريقاً على مستوى كافة القرى العمالية بالدولة على مدى شهرين، ووصل إلى النهائي فريق لابوتيل العتبية من أبوظبي، وفريق الشرقية الغربية المتحدة دبي، وتمكن فريق لابوتيه العتبية من الفوز بالبطولة.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك، إن بطولتي التسامح للكبادي والكريكيت حققتا نجاحات كبيرة على المستوى العمالي، سواء من حيث المشاركة أو التشجيع، أو من حيث تحمس الشركات والقرى العمالية والشركاء أيضاً من الوزرات والقطاعات الرياضية، وهو ما يمثل حالة رائعة للتعايش الإماراتي والأخوة الإنسانية في أسمى معانيها، ويؤكد قوة ومتانة وتلاحم المجتمع الإماراتي.