شكرا لقرائتكم خبر عن الظالعي ينافس يوجي على رئاسة الرجبي الآسيوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تعقد الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوية للرجبي اجتماعها اليوم بمدينة بالي الإندونيسية وتشهد على هامشه انتخابات الدورة الجديدة على منصب الرئيس والأعضاء لقيادة اللعبة في القارة الصفراء لفترة جديدة تمتد إلى عامين، ويخوض قيس الظالعي أمين عام اتحاد الرجبي رئيس الاتحاد العربي للعبة الانتخابات على منصب الرئيس ممثلا للرجبي الإماراتي أمام الياباني يوجي.
وتبدأ الانتخابات بعد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية بحضور 28 دولة من لها حق التصويت، وتبدأ الانتخابات على المنصب الدولي عن قارة آسيا، ويتنافس على المقعد 3 شخصيات، من هونج كونج والهند وسنغافورة، فيما يترشح لمنصب الرئيس قيس الظالعي من الإمارات والياباني يوجي وبعدها يتم التصويت على منصب نائب الرئيس حيث سيتم اختيار اثنين لمنصب نائب أول ونائب ثانٍ للرئيس ويتنافس عليها 4 دول هي منغوليا وسريلانكا وماليزيا وباكستان، ثم التصويت على أمين الصندوق المالي والعضوية.
وأعرب قيس الظالعي عن تفاؤله بالترشح للانتخابات للمرة الثانية، مؤكداً أن الطموحات كبيرة في أن تقود الإمارات الرجبي الآسيوي لمدة عامين مقبلين، بعدما نجحت في قيادة الرجبي العربي، موضحاً أن الفوز بالمنصب الآسيوي سيكون له رد فعل كبير على تطوير الرجبي في الدولة.
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