ذئاب دبي يتوج بطلاً لدوري الحبتور للبولو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد محمد الحبتور فريقه ذئاب دبي إلى فوز كبير على فريق الدكتور عبدالرحمن العبار والشيخة علياء آل مكتوم، بنتيجة 5-4، ليتوج بطلاً لدوري نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية لموسم 2019-2020.

وعقب نهاية المباراة الختامية، قام مانو مادان، المدير العام لنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بتتويج الفرق الفائزة، حيث منح فريق ذئاب دبي البطل الكأس الذهبية للبطولة، ومنح فريق الدكتور عبدالرحمن والشيخة علياء الكأس الفضية، وحصد فريق الفيصل الكأس البرونزية، ونال حبتور الحبتور جائزة أفضل لاعب في المباراة.

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جاءت المباراة التي أقيمت على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند حماسية ومثيرة، وتخللتها بعض اللمحات الفنية تقدم فيها فريق الذئاب «آل الحبتور» منهياً الشوط الأول 2-0، وفي الشوط الثاني نجح كل فريق في إحراز هدف واحد لتصبح النتيجة 3-1 للذئاب، وفي الشوط الثالث تألق الذئاب وأضاف هدفين لتصل النتيجة إلى 5-2، ويأتي الشوط الرابع لينشط فريق الدكتور والشيخة علياء ويحرز هدفين متتالين، وسط غياب فريق الذئاب الذي اكتفى بالأهداف الخمسة؛ لتصبح النتيجة 5-4 وتنتهي على ذلك.

وكانت هناك مباراة أخرى، سبقت المباراة النهائية، جمعت بين فريقي مهرة بقيادة راشد الحبتور وفريق الفيصل بقيادة سلطان الفيصل، وقلب فيها فريق الفيصل الموازين، وخطف الفوز في الثواني الأخيرة من المباراة، وحول خسارته في الأشواط الثلاثة إلى فوز مستحق بنتيجة 9-8.5.

من جانب آخر، أعلن نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية أن بطولة اليوم الوطني ستقام خلال الفترة من 21 وحتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بهانديكاب يصل إلى 10 جول، وبمشاركة عدد من اللاعبين المحترفين.