«الشاهينية» أول الإيذاع في الوثبة

شهد ختام الأسبوع الحادي عشر لموسم سباقات الهجن 2019-2020، فوز «الشاهينية» لحمد العامري بناموس أول أشواط فئة الإيذاع والذي أقيم أمس لمسافة 6كم على أرضية ميدان الوثبة في العاصمة أبوظبي، وفي الشوط الثاني كان الموعد مع «شبلة» لعايض المري لتحرز المركز الأول، وفي الشوط الثالث انتصر «مبدع» لعيد المزروعي على منافسية مححقاً المركز الأول، وأهدى «هداد» لمالكه سلطان الشامسي ناموس الشوط الرابع، وفي الشوط الخامس طارت «غنايم» لأحمد الشامسي بالمركز الأول.

وفي الشوط السادس فازت «ذخيرة» لسعيد السويدي بالمركز الأول، وخطف «شاهين» لمحمد النعيمي ناموس الشوط السابع، وفي الشوط الثامن كان «متعب» لرياض السعدون أول الواصلين لخط الختام، وفي الشوط التاسع كسبت «فن» لراشد المري ناموس الشوط والمركز الأول، وأهدت «الشامخة» ناموس الشوط العاشر لمالكها سالم النعيمي بعد وصولها في المركز الأول.

وجاءت نتائج الفائزين في بقية الأشواط كالتالي: الشوط 11 «وبرة» لحمد النعيمي، الشوط 12 «ذكرى» لسهيل العامري، الشوط 13 «الشاهينية» لعيسى الخييلي، الشوط 14 «مثيرة»، الشوط 15 «شاهين» لهلال الكتبي، الشوط 16 «المتحد» لسهيل العامري، الشوط 17 «الظبية» لراشد المنصوري، الشوط 18 «براعة» لسيف العامري، الشوط 19 «محرض» لراشد المنصوري، وفي آخر أشواط فئة الإيذاع في الشوط 20 طار «شايم» لناصر الساعدي بناموس الشوط والمركز الأول.