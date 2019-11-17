خيول M7 تتوج بكأس المرموم للقدرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

توجت إسطبلات M7 المملوكة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بسباق كأس المرموم للقدرة، الذي جرى أمس بسيح السلم بدبي لمسافة 120كم، وشهد مشاركة قياسية بلغت 256 فرساً، من خلال الفارس سعيد الخياري وهو على صهوة الفرس «فازيلي ريانت» بزمن 4:15:08 ساعة، تلاه في المركزين الثاني والثالث خيول إسطبلات F3 المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، من خلال الفارس عبدالله العامري الذي حلّ ثانياً على صهوة الفرس «ميكاني» بزمن 4:16:26 ساعة، والفارسة أيمي لويس «الثالثة» وهي على صهوة الفرس «توم جونز» بزمن 4:16:59 ساعة.

وكانت المرحلة الرابعة والأخيرة التي شهدت تتويج الأبطال جرت لمسافة 18كم، وتوج أبطال السباق محمد عيسى العضب المدير التنفيذي لنادي دبي للفروسية ومدينة دبي الدولية بسيح السلام بحضور مسؤولي ومدربي الإسطبلات الفائزة.

وحصل أصحاب المراكز العشرة الأولى على جوائز عينية ومالية مجزية تليق بالحدث، حيث تم رصد ثلاث سيارات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، و١٥٠ ألف درهم لصاحب الرابع، و١٤٠ للمركز الخامس، والمركز السادس ١٣٠ ألف درهم، والمركز السابع ١٢٠ ألف درهم، والمركز الثامن ١١٥ ألف درهم، والمركز التاسع ١١٠ ألف درهم، والمركز العاشر ١٠٠ ألف درهم. وكان سباق كاس المرموم للقدرة هو ثالث سباقات الموسم الرسمي بسيح السلم بعد سباقي الوصل وتحدي سيح السلم الافتتاحيين للموسم.

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وأكد سعيد الخياري بطل كأس المرموم للقدرة، سعادته الكبيرة بالفوز بصدارة السباق، مشيراً إلى أن توجيهات المدرب ساهمت في الوصول في ختام السباق إلى الصدارة، وقال: «حرصت على الفوز وتعاملت مع مسافة السباق بشكل مرحلي من أجل الحفاظ على قوة وطاقة الخيل طوال فترة السباق الذي كان صعباً وقوياً من أجل الفوز بالكأس».

من جانب آخر، أعلن نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية وسباق الخيل عن إقامة سباق يوم الشهيد للقدرة المخصص لإسطبلات الخاصة يوم 28 نوفمبر الجاري.

وأهدى محمد السبوسي مدرب إسطبلات M7 الفائز بصدارة سباق المرموم الفوز بالكأس إلى فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومالك إسطبلات M7 لدعمه وتوجيهاته التي كانت وراء التتويج بصدارة السباق.

وأكد السبوسي تميز خيول M7 العشر التي شاركت بالسباق والتي خاضت المنافسات بشكل جماعي كفريق واحد استهدف الفوز باللقب من جانب أي خيل مثل الإسطبل في السباق، وأضاف: «ما زلنا في بداية الموسم وأمام خيول الإسطبل منافسات وتحديات كبيرة هذا الموسم».