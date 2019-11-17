خالد بن محمد يفتتح مونديال الجوجيتسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي أمس بطولة العالم للجوجيتسو التي تقام تحت رعاية سموه في صالة مبادلة آرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي وتستمر حتى 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بمشاركة نحو 1500 رياضي من 69 دولة في مختلف قارات العالم.

وحضر سموه حفل الافتتاح و جانباً من المنافسات وسط حضور جماهيري كبير وقام بتكريم عدد من الأبطال الفائزين.

كما شهد الحفل اليوناني بانايوتوس ثيودوريس رئيس الاتحاد الدولي، وعبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والدولي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو رئيس اللجنة المنظمة، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالمحسن الدوسري الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة.

وتضمن الحفل أوبريت، يتضمن ثلاث لوحات، الأولى عن «طموح زايد»، والثانية عن «التسامح»، والثالثة تحت عنوان «أبوظبي وجهة العالم»، وشارك في رسم اللوحات 60 طالبة؛ حيث رسمن لوحة رائعة في صالة مبادلة أرينا، وشدا بالأغنيات الثلاث الفنان عيضة المنهالي بكلمات الشاعر عارف عمر، وألحان محمد الأحمد، ثم أعقبه طابور عرض للمنتخبات المشاركة.

وألقى محمد سالم الظاهري، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للجوجيتسو، كلمة الافتتاح، ورحب في بدايتها بسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وقال: «يسعدني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وكل زملائي في مجلس إدارة الاتحاد، وأسرة الجوجيتسو في العالم، أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، راعي الرياضة والرياضيين، والداعم الأول لرياضة الجوجيتسو في الإمارات وآسيا والعالم».

وأضاف: «من أرض زايد الخير وعاصمة الجوجيتسو العالمية أبوظبي، نرحب بكل الضيوف من مختلف قارات العالم، ونشكر الاتحاد الدولي للعبة على تعاونه المثمر معنا، ونفتخر بمنجزات وطننا الغالي، فبالأمس القريب احتفلنا مع قيادتنا الرشيدة ب«طموح زايد وهو يعانق الفضاء».. وطوال هذا العام 2019 كان التسامح هو العنوان والشعار والممارسة بكل مؤسسات الدولة».

وواصل قائلاً: «في أجواء استعدادات «دانة الدنيا دبي» لاستضافة أكبر معرض عالمي «إكسبو 2020»، تأتي هذه البطولة العالمية؛ لتجمع كل محبي الجوجيتسو من مختلف القارات تحت مظلتها».

وأكد الظاهري في كلمته، «أن بطولة العالم للجوجيتسو تقام بالتعاون بين الاتحاد الدولي للعبة والاتحاد الإماراتي، وستحظى بمشاركة 1500 رياضي ورياضية في مختلف الفئات، من 69 دولة حول العالم، وستكون أهم منصة للأبطال، وعلى بساطها، سوف نتابع مهارات وإبداعات اللاعبين في كرنفال عالمي كبير».

وشمل يوم أمس نزالات تحت 21 المخصصة للبنات، وتحت 18 سنة للبنين، ويتضمن برنامج اليوم نزالات تحت 18 عاماً رجال للأوزان، 46، 50، +81 كيلوجراماً، وبالنسبة للفتيات 44، 48، +70، كما يشمل نهائيات تحت 18 عاماً شباب فتيان وفتيات، ومنافسات تحت 21 عاماً، «تصفيات» ونهائيات، ومن السادسة والنصف حتى السابعة 45 نزالاً للناشئين تحت 18 عاماً.

وأعرب سطان الحوسني «18 سنة» عن سعادته بفوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم 18 تحت وزن 66، وقال: «سعادتي لا توصف بحصدي لقباً عالمياً في بطولة تعد الأعلى في العالم؛ لأني وضعت علم الإمارات عالياً في منصات التتويج، وهذا فخر لا يدانيه فخر بالنسبة لي، والهدف الذي من أجله اخترت ممارسة الجوجيتسو».

وعن زميله مهدي العولقي الذي نازله في النهائي، قال: «أنا وزميلي في المنتخب سعادتنا كبيرة؛ لأن هدفنا واحد وهو رفع علم الدولة في المحافل الدولية، والأهم أننا استطعنا هزيمة منافسينا من الدول الأخرى لنتواجه في النهائي».

وأكدت ميرة الراشدي «تحت 18 عاماً» وزن 44 كجم أن المعسكر التدريبي الذي أقامه اتحاد الجوجيتسو كان السبب الرئيسي في إنجازها وحصد الميدالية الذهبية؛ لأنها استفادت منه في تصحيح جميع أخطائها في البطولات السابقة.

حرص البطل سالم الظاهري «تحت 18 سنة» والحائز ذهبية وزن تحت 81 كجم، على الذهاب مباشرة إلى المدرجات، وتقبيل رأس والدته التي كانت تدعمه وتشجعه، وقال: «لم أتمالك نفسي، وعقب إعلان فوزي ركضت مسرعاً نحو الوالدة لتحيتها وتقبيل رأسها؛ لأنها كانت تدعمني وتحفزني بقوة طوال الأشهر الثلاثة الماضية من أجل حصد الذهب، ورفع علم بلادي في المحفل العالمي».

وتوجه الظاهري بالشكر إلى والده ووالدته وإخوانه وأعضاء فريقه، وقال: «المنافسات كانت صعبة، ولكن كنت حريصاً على أن أسعد الإمارات وعائلتي».



الصدارة إماراتية



تصدرت الإمارات منافسات اليوم الأول والتي خصصت لفئة تحت 21 للبنات وتحت 18 للبنين برصيد 34 ميدالية ملونة بواقع 9 ذهبيات و10 فضيات و15 بروزنزية وحلت روسيا في المركز الثاني برصيد 9 ميداليات.

وشارك من الإمارات 76 لاعباً ولاعبة، وقدم لاعبو منتخبنا الوطني أداءً ألهب حماسة الجماهير.