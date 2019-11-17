خيمينيز يحقق أول أهدافه مع الوحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: محمود شرف

حسم الوحدة تأهله إلى ربع النهائي عن المجموعة الثانية، بعد فوزه على عجمان 1-صفر في استاد راشد بن سعيد.

وسجل الإسباني كارليتوس، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48 ليرفع «العنابي» رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، مقابل 3 نقاط ل«البرتقالي» الذي تبقى له مباراة واحدة مع الوصل وتقلصت حظوظه كثيراً في التأهل.

ويعد التأهل أول نجاح للمدرب الإسباني خيمينيز مع الوحدة؛ حيث حقق هدفاً ضمن استراتيجية المنافسة على كل البطولات هذا الموسم.

وعبر خيمينيز، عن سعادته بعد المباراة، وقال: الفوز مهم جداً، والمباراة كانت فرصة جيدة للاعبين الشباب لإظهار ما يملكون، وعموماً أنا سعيد بما قدمه فريقي خلال اللقاء، الشباب ظهروا بمستوى جيد وحماسهم كان العامل الأساسي في نتيجة الانتصار.

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وتابع رداً على سؤال حول هدفه المقبل: بالنسبة لي أنا مدرب طموح، وفي مفهومي أن كل مباراة مهمة في حد ذاتها، ولا توجد بطولة أهم من بطولة أخرى.

وأعتبر أن عجمان فريق جيد والفوز عليه لم يكن سهلاً، لكن الوحدة خرج بثلاث نقاط وهذا هو الأهم.

مراجعة الحسابات

من جهته، قال المصري أيمن الرمادي، مدرب عجمان: كنا جيدين أغلب فترات المباراة، عملنا الشوط الأول بشكل مميز، وفي الثاني تراجعنا، كان يجب أن نعرف أن المباراة 90 دقيقة، لاسيما أن مواجهة الوحدة كانت مهمة لنا في حسابات التأهل، لكن أضعنا الفرصة، وما زلنا نملك بصيص أمل في الصعود، لكن الأمر لم يعد بأيدينا بل بأيدي الآخرين.

وأكد الرمادي، أن عجمان، سيضع تركيزه على الدوري في الفترة المقبلة، داعياً اللاعبين للعودة إلى الشخصية التي أمتلكوها في الموسمين الماضيين وجعلت الفرق الأخرى تحترمهم، وقال موجهاً كلامه للاعبين: يجب أن نعود إلى طبيعتنا، ويجب أن نعرف أننا فريق جيد، لكن كنا كذلك لأننا مجتهدين. واعتبر الرمادي، أن اللاعبين الأجانب جيدين حتى الآن، لكنه يطلب منهم دائماً تقديم الأفضل، وهذا الأمر ينطبق على اللاعبين الاحتياطيين أو البدلاء الذين لم يعودوا مؤثرين كما كانوا في السابق.