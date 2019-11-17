ختام ناجح لأفضل مونديال لقوى الهمم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجت الصين بالمركز الأول، فيما جاءت الميدالية الذهبية التي حققها عداؤنا محمد القايد في سباق 800 متر على الكراسي المتحركة، لتكون مسك الختام لبطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم «دبي 2019»، التي احتضنها نادي دبي على مدار 9 أيام بمشاركة نحو 1500 رياضي ورياضية من 122 دولة، ونالت شهادة التقدير من اللجنة البارالمبية الدولية التي وصفتها بالنسخة الأفضل فنياً وتنظيمياً .

وحققت الصين الريادة في الترتيب العام ب 59 ميدالية 25 ذهبية و23 فضية و11 برونزية، وجاءت البرازيل ثانية ب 39 ميدالية 14 ذهبية و9 فضيات و16 برونزية، وحلت بريطانيا ثالثة ب 28 ميدالية 13 ذهبية و9 فضيات و6 برونزيات، وأمريكا رابعة ب 34 ميدالية 12 ذهبية و10 فضيات و12 برونزية، وأوكرانيا خامسة ب 27 ميدالية 11 ذهبية و8 فضيات و8 برونزيات.

وحققت تونس المركز الثامن ب 7 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات، وجمعت الجزائر ذهبيتين و8 فضيات و6 برونزيات، وكسبت المغرب ذهبيتين و3 فضيات وبرونزيتين.

وجاء منتخب الإمارات الرابع عربياً ب 3 ميداليات ميدالية من كل لون حققها جميعاً محمد القايد في سباقات الكراسي المتحركة.

وجاءت السعودية بالمركز الخامس عربياً برصيد ميدالية ذهبية وأخرى فضية، ثم الأردن بميدالية ذهبية، تليها العراق بميداليتين فضيتين وميداليتين برونزيتين، ثم سوريا بميدالية فضية وأخرى برونزية، ومصر بميدالية فضية واحدة.

وجاء إسدال الستار رسمياً في الحفل الذي أقيم عقب نهاية المنافسات وسط أجواء دافئة، غلفتها مشاعر السعادة بالتجمع الرياضي المميز على أرض الخير والتسامح.

وشهدت منافسات اليوم الختامي حضور عبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لحكومة دبي، والدكتور طارق بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، وعدد من الشخصيات الرياضية والمجتمعية.

وألقى ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، كلمة ثمّن فيها دعم القيادة

لتمكين أصحاب الهمم، وشكر المتنافسين على أدائهم العالي المستوى الذي يترجم من ناحية الأرقام القياسية العالمية والقارية وغيرها، إلى جانب الحرص على التمسك بالروح الرياضية في جميع الأوقات.

كما ألقى جون بارسونز، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، كلمة أشاد فيها بالتنظيم وأكد أنها من أنجح البطولات وهي بطولة رائعة جداً تم تنظيمها، وأضاف: «الحدث حقق نجاحات منقطعة النظير، وسيكون مصدر أمل أن نرى الكثير من الوجوه التي تألقت هنا تتألق مجدداً في الألعاب البارالمبية المقبلة طوكيو 2020، والنسخة المقبلة لبطولة العالم في كوبي اليابانية 2021»، كما وجه شكراً خاصاً إلى «الجيش الأخضر» نسبة للمتطوعين الذين كانوا يرتدون ملابس خضراء في البطولة.

وقام بارسونز بتقديم دروع من اللجنة البارالمبية الدولية إلى ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة وماجد العصيمي مدير البطولة، تقديراً على الجهود المميزة في إنجاح الحدث.

وتقدم العصيمي بالشكر لكافة فرق العمل، وحرص على التقاط صورة جماعية معهم، وتحديداً لجنة البروتوكول الذين نظموا مراسم تتويج ل172 مسابقة مختلفة بدقة وإتقان.