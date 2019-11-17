شكرا لقرائتكم خبر عن مبخوت: خسارة «الأبيض» أمام فيتنام مستحقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أوقف الجزيرة مسلسل انتصارات النصر مع مدربه الكرواتي كرونوسلاف، وطموحه برفعها إلى خمسة متوالية بعد أن فاز بأربعة في الدوري، عندما فرض عليه التعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الخامسة على استاد آل مكتوم.

وفشل النصر في تحقيق الفوز في كأس الخليج العربي للمباراة الرابعة توالياً، محققاً تعادلين وهزيمتين، منذ أن فاز على كلباء في افتتاح الموسم.

قال الهولندي كايزر مدرب الجزيرة إن نتيجة التعادل عادلة، مشيداً في الوقت نفسه بالأداء الذي قدمه فريقه الشاب في المباراة.

وتابع كايزر: فريق الجزيرة كانت له الأفضلية في الاحتفاظ بالكرة لكنه لم يسجل، وهذا أمر غير مقبول لفريق لم يسجل في آخر ثلاث مباريات ولمدة 270 دقيقة، بعدما صام أيضاً أمام العين والشارقة في الدوري.

واعتبر المدرب الهولندي أن حظوظ فريقه في التأهل لم تعد بيديه بعدما توقف رصيده عند 4 نقاط، لكنه سيعمل على تحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين وانتظار نتائج الفرق الأخرى.

من جانبه، قال الكرواتي كرونوسلاف المدير الفني لفريق النصر إن «العميد» كان يرغب في تحقيق الفوز خاصة في ظل الأداء الجيد الذي ظهر به.

وتابع: خلال هذا اللقاء اكتشفنا لاعبين شباباً رائعين قادرين على صناعة الفارق ولديهم طاقة كبيرة قادرة على صناعة الأفضل، وأتمنى أن نستمر على هذا الأداء والمستوى في المباريات المقبلة.

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وأضاف المدرب الكرواتي: كنا نستحق الفوز خاصة في الشوط الثاني في ظل السيطرة الكبيرة التي قمنا بها حيث أوجدنا العديد من الفرص لكن اللمسة الأخيرة لم تكن حاضرة.

وفيما يتعلق بحظوظ الفريق في التأهل للدور المقبل أكد كرونوسلاف أن الفريق سيخوض اللقاء الأخير في مرحلة المجموعات بنفس الطموح وبأداء أفضل وسيعمل جاهداً من أجل التأهل.

وعن غياب الحارس أحمد شامبية عن اللقاء قال: فضلت إراحة أحمد خاصة أنه كان عائداً من إصابة في الموسم الماضي، وعملت على إشراك بديله إبراهيم عيسى.

على خط آخر، خرج علي مبخوت مهاجم الجزيرة والمنتخب الوطني بتصريح مهم اعتبر فيه أن «الأبيض» استحق الخسارة أمام فيتنام، حيث لم يقدم المستوى الذي يؤهله لذلك، واعداً بتقديم الأفضل في المباريات القادمة.

وقال مبخوت: الخسارة أمام فيتنام كانت طبيعية بحكم الأداء الذي ظهر به الأبيض، حيث لم يظهر بالصورة المطلوبة.

وأضاف: أمامنا مباريات الدور الثاني من أجل تعديل وضعيتنا في جدول الترتيب وأعتقد أن الفريق بما لديه من لاعبين قادر على العودة سريعاً.

وعن لقاء النصر، أبدى علي مبخوت حزنه لعدم تحقيق الفوز من أجل مواصلة المشوار نحو التأهل للدور المقبل، مؤكداً أن اللقاء كان جيداً رغم ضياع الفرص للتسجيل، لافتاً إلى أن حظوظ الجزيرة لا تزال قائمة، ولا سيما أنه تتبقى مباراتان له.