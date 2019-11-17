تمديد شراكة طيران الإمارات والتنس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت طيران الإمارات عن تمديد عقد رعاية بطولة الجولة العالمية ATP خمس سنوات أخرى اعتباراً من 2021، وبصفتها الناقل الرسمي والشريك الرئيس لبطولة الجولة العالمية، ستمدد طيران الإمارات التزامها تجاه رياضة التنس حتى عام 2025.

وتستمر طيران الإمارات بالاستفادة من حقوق التسويق العالمية، وهو ما يتيح تواجداً قوياً للعلامة التجارية للناقلة في بطولة الجولة العالمية عبر 60 بطولة حول العالم.

وقال بطرس بطرس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية: «لمسنا نجاح شراكتنا مع بطولة الجولة العالمية عبر السنوات، حيث توافقت مع أهداف علامتنا التجارية. وتعد الجولة، التي تتزايد شهرتها عاماً بعد آخر منصة قوية لنا للتواصل مع عملائنا، حيث إننا نسير رحلات إلى 30 وجهة تقام فيها بطولات الجولة».