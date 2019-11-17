النخبة تتنافس في كأس رئيس الدولة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعود سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة من جديد إلى المضامير العربية، عندما تستضيف المغرب بمضمار الدار البيضاء «انفا» الرملي المحطة الحادية عشرة ضمن النسخة السادسة والعشرين التي تقام في عام التسامح، وذلك بعد جولتها الافتتاحية التي أقيمت في مصر، وانتقالها بعد ذلك لمحطات أوروبا وأمريكا.

وتقام الكأس الغالية برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ظل الاهتمام الكبير والتوجيهات السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لإعلاء نهج المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تشجيع ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكافة دول العالم وتنمية حضوره في أهم المهرجانات والسباقات العالمية والحفاظ على مسيرته الأصيلة، وذلك تحت مظلة اللجنة العليا المنظمة برئاسة مطر سهيل اليبهوني، وفيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام السباقات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجمعية الملكية للفرس في المغرب.

ويشهد السباق الذي سيقام لمسافة 2100 متر في مضمار الدار البيضاء «انفا» الرملي، مشاركة 10 من أفضل الخيول العربية الأصيلة في المغرب وأوروبا والمخصص للخيول من أربع سنوات فما فوق، ضمن فئة (ليستد) وبمجموع جوائز 100 ألف يورو.

ويتقدم المرشحين للظفر والتتويج بلقب السباق بطل النسخة الماضية المهر عون لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ويأتي المهر «كنج مونلو» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ضمن قائمة المرشحين.

كما يتواجد «بيهي ابن داحس» والفرس «خولة» لمالكه ومدربه رمدي عبدالله ويقوده خياط جواد في السباق المرتقب، بجانب المهرة «هبة الملز» لإسطبلات فال، فيما تشارك الخيول العربية المغربية بقوة من بينها: «السيل» لكمال ديساوي، «عزيز البراق» لزمبيش اندريا، «جراب دي فورجيس» لسيمالي زكريا، «انيجما الشيان» لكمال ديساوي، «ألما دي سان لون» لسيمالي زكريا، «ماجدة» لإسطبلات فال.

كما تشارك خيول ياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في شوطين آخرين ضمن الملتقى الدولي السنوي لسباقات الخيول العربية للسلالات العريقة، حيث يشارك المهر «دريان» في الشوط الرابع على كأس الأمير مولاي الحسن ولي عهد المغرب لمسافة 1900 متر، في حين يشارك المهر «ابن غدير» الذي ينحدر من نسل «مارد الصحراء» والفرس «غدير» في سباق الشوط الخامس على كأس الجائزة الكبرى للملك محمد السادس ملك المغرب لمسافة 2100 متر.